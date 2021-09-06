В Новосибирске вынесли приговор подростку, который приковал девушку наручниками к батарее

В Новосибирске 16-летнему подростку, который приковал из ревности девушку к батарее, вынесли приговор.
Парня судили по ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего».
— Собранные следственным отделом по Дзержинскому району Новосибирска доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 16-летнего жителя города Новосибирска, — сообщили в СУ СК РФ по НСО.
Согласно материалам дела, 24 апреля 2021 года обвиняемый вместе со своей 17-летней знакомой находился в комнате общежития, которое расположено в Дзержинском районе на улице Лазарева, дом 31а. Подросток прочитал в телефоне ее переписку и приревновал девушку. Она попыталась сбежать из комнаты, но парень ударил ее несколько раз по лицу. После этого он взял наручники, пристегнул руку девушки к батарее и ушел из комнаты, заперев дверь.
— Тем самым он незаконно удерживал 17-летнюю девушку в комнате общежития, — добавили в ведомстве.
Девушке удалось связаться по телефону с мамой, которая вызвала полицию.
Подсудимый вину свою не признал. Суд учел характеризующие данные подростка при определении размера наказания — парню назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.
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