В Новосибирске вынесли приговор подростку, который приковал девушку наручниками к батарее

В Новосибирске 16-летнему подростку, который приковал из ревности девушку к батарее, вынесли приговор.

Парня судили по ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего».



— Собранные следственным отделом по Дзержинскому району Новосибирска доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 16-летнего жителя города Новосибирска, — сообщили в СУ СК РФ по НСО.

Согласно материалам дела, 24 апреля 2021 года обвиняемый вместе со своей 17-летней знакомой находился в комнате общежития, которое расположено в Дзержинском районе на улице Лазарева, дом 31а. Подросток прочитал в телефоне ее переписку и приревновал девушку. Она попыталась сбежать из комнаты, но парень ударил ее несколько раз по лицу. После этого он взял наручники, пристегнул руку девушки к батарее и ушел из комнаты, заперев дверь.