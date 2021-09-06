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В Новосибирске вынесли приговор подростку, который приковал девушку наручниками к батарее

Потерпевшей удалось связаться по телефону с мамой, которая вызвала полицию

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Парень приковал девушку наручниками к батарее в комнате общежития

Парень приковал девушку наручниками к батарее в комнате общежития

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В Новосибирске 16-летнему подростку, который приковал из ревности девушку к батарее, вынесли приговор.

Парня судили по ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего».

— Собранные следственным отделом по Дзержинскому району Новосибирска доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 16-летнего жителя города Новосибирска, — сообщили в СУ СК РФ по НСО.

Согласно материалам дела, 24 апреля 2021 года обвиняемый вместе со своей 17-летней знакомой находился в комнате общежития, которое расположено в Дзержинском районе на улице Лазарева, дом 31а. Подросток прочитал в телефоне ее переписку и приревновал девушку. Она попыталась сбежать из комнаты, но парень ударил ее несколько раз по лицу. После этого он взял наручники, пристегнул руку девушки к батарее и ушел из комнаты, заперев дверь.

— Тем самым он незаконно удерживал 17-летнюю девушку в комнате общежития, — добавили в ведомстве.

Девушке удалось связаться по телефону с мамой, которая вызвала полицию.

Подсудимый вину свою не признал. Суд учел характеризующие данные подростка при определении размера наказания — парню назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Год назад мужчина взял в заложники свою жену в магазине на улице Фадеева, при этом он угрожал ножом женщине.

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лишение свободыподростокуголовное дело
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