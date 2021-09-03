В Новосибирске к детскому саду на Выборной приехали пожарные

Сегодня, 3 сентября, в Новосибирске в Октябрьском районе из детского сада № 6 эвакуировали детей.
Родители воспитанников получили сообщение о том, что детей нужно забрать, на место приехали пожарные машины
— Мы эвакуированы в 206 школу. Необходимо срочно забрать детей. В школу заходить нельзя. Подходите к школе и звоните мне. Я выведу вашего ребенка — это сообщение опубликовали в группе Выборная ONLINE в соцсети «ВКонтакте». В группе отмечается, что поступила информация о минировании.
На пульт дежурного 112 сообщений о ситуации в детском саду не поступало. Корреспондент не смог дозвониться до детского сада № 6. В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что пожара в детском саду не было, но информацию о минировании не подтвердили.
В июне также сразу в несколько детских садов Новосибирска поступило сообщение о минировании. В тот день специальные службы начали обследовать здания детских садов Новосибирска на предмет взрывных устройств.