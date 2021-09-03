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В Новосибирске к детскому саду на Выборной приехали пожарные

Родителей попросили срочно забрать детей

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На место выехали пожарные

На место выехали пожарные

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Сегодня, 3 сентября, в Новосибирске в Октябрьском районе из детского сада № 6 эвакуировали детей.

Родители воспитанников получили сообщение о том, что детей нужно забрать, на место приехали пожарные машины

— Мы эвакуированы в 206 школу. Необходимо срочно забрать детей. В школу заходить нельзя. Подходите к школе и звоните мне. Я выведу вашего ребенка — это сообщение опубликовали в группе Выборная ONLINE в соцсети «ВКонтакте». В группе отмечается, что поступила информация о минировании.

Выборная ONLINE (г. Новосибирск)

Выборная ONLINE (г. Новосибирск)

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На пульт дежурного 112 сообщений о ситуации в детском саду не поступало. Корреспондент не смог дозвониться до детского сада № 6. В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что пожара в детском саду не было, но информацию о минировании не подтвердили.

В июне также сразу в несколько детских садов Новосибирска поступило сообщение о минировании. В тот день специальные службы начали обследовать здания детских садов Новосибирска на предмет взрывных устройств.

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сообщение о минированииэвакуация
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