В больницу Бердска вызвали полицию из-за посетителя, который мешал работе врачей

Полиция проверяет поступившую из Центральной городской больницы Бердска информацию о конфликте между посетителем и медиками, который произошел сегодня, 1 сентября.

— Мужчина пришел в отделение скорой медицинской помощи и мешал работе персонала. Медики были вынуждены вызвать полицию, — передали в Минздраве НСО комментарий бердской больницы.



В полиции подтвердили информацию о произошедшем конфликте в медучреждении Бердска.



— В настоящее время участковым уполномоченным полиции по данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе ведомства.

