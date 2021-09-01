В больницу Бердска вызвали полицию из-за посетителя, который мешал работе врачей

Полиция проверяет поступившую из Центральной городской больницы Бердска информацию о конфликте между посетителем и медиками, который произошел сегодня, 1 сентября.
— Мужчина пришел в отделение скорой медицинской помощи и мешал работе персонала. Медики были вынуждены вызвать полицию, — передали в Минздраве НСО комментарий бердской больницы.
В полиции подтвердили информацию о произошедшем конфликте в медучреждении Бердска.
— В настоящее время участковым уполномоченным полиции по данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации «Курьер. Среда. Бердск», посетитель не выпускал из кабинета заместителя главного врача Елену Голубкову и снимал ее на видео. На место прибыли бойцы ГБР, но к этому моменту посетитель уже направился в кабинет к главному врачу ЦГБ Бердска Алле Дробинской.
Обновлено. В пресс-службе Минздрав НСО подчеркнули, что информация о том, что медика удерживали в кабинете не соответствует действительности. Также там добавили, что Голубкова не является заместителем главврача.
В июле Следственный комитет завел уголовное дело на 38-летнего новосибирца, который избил фельдшера скорой помощи на вызове. Дело возбудили по статье 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью).