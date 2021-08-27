В Новосибирске в доме рухнула крыша — его признали аварийным два года назад, но новое жилье не дают

В одноэтажном многоквартирном доме нет отопления, воды и выгребные ямы вместо туалетов, но жильцов не расселяют: по сути их бросили на произвол судьбы. Между тем дом продолжает разрушаться.



— Меня смутила официальная формулировка «упала штукатурка». Это не штукатурка, это упали тяжелые камни, буквально три кирпича. Все постояли, покивали, пообщались с начальством. Опять делали съемку — сколько можно ее делать? Сказали штурмовать администрацию. Предлагают нам маневренный фонд. Кроме него, никакой формулировки не знают. А самое страшное, что обвал продолжается. Я собираюсь обращаться в прокуратуру, — говорит жительница дома Наталья.

Дом на Панфиловцев, 65 был построен в 1955 году. Одноэтажный дом признан аварийным в 2019 году. Жильцы нескольких квартир были расселены в маневренный фонд. При этом жильцы почти половины квартир остались в доме. Они опасаются, что переезда из комнаты общежития маневренного фонда они будут ждать годами.

Год назад журналист НГС Ксения Лысенко побывала в многострадальном доме и пообщалась с жителями. Увиденное на деле оказалось еще более удручающим, чем на фото. Посмотрите, как выживают люди в аварийном доме.