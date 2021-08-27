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В Новосибирске в доме рухнула крыша — его признали аварийным два года назад, но новое жилье не дают

Обрушения в доме на Панфиловцев, 65 происходят регулярно

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Износ здания превышает допустимые значения. Дом продолжает разрушаться

Износ здания превышает допустимые значения. Дом продолжает разрушаться

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Сегодня рухнула часть крыши дома на улице Панфиловцев, 65 в Октябрьском районе Новосибирска. На место выехали сотрудники МЧС, полиции и спасатели МАСС. По счастливой случайности, никто не пострадал. Площадь обрушения составила 1 кв. метр.

— Около 17:20 поступило сообщение об обрушении части потолочного перекрытия в помещении 9-квартирного дома, — сообщили в региональном МЧС.

Между тем обрушения в доме происходят регулярно. Год назад крыша рухнула в другой квартире дома. Тогда обломки упали на голову пенсионерки.

Так выглядела ее квартира после обрушения

Так выглядела ее квартира после обрушения

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В одноэтажном многоквартирном доме нет отопления, воды и выгребные ямы вместо туалетов, но жильцов не расселяют: по сути их бросили на произвол судьбы. Между тем дом продолжает разрушаться.

— Меня смутила официальная формулировка «упала штукатурка». Это не штукатурка, это упали тяжелые камни, буквально три кирпича. Все постояли, покивали, пообщались с начальством. Опять делали съемку — сколько можно ее делать? Сказали штурмовать администрацию. Предлагают нам маневренный фонд. Кроме него, никакой формулировки не знают. А самое страшное, что обвал продолжается. Я собираюсь обращаться в прокуратуру, — говорит жительница дома Наталья.

Дом на Панфиловцев, 65 был построен в 1955 году. Одноэтажный дом признан аварийным в 2019 году. Жильцы нескольких квартир были расселены в маневренный фонд. При этом жильцы почти половины квартир остались в доме. Они опасаются, что переезда из комнаты общежития маневренного фонда они будут ждать годами.

Год назад журналист НГС Ксения Лысенко побывала в многострадальном доме и пообщалась с жителями. Увиденное на деле оказалось еще более удручающим, чем на фото. Посмотрите, как выживают люди в аварийном доме.

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аварийный домобрушение крыши
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