Женщину с двумя детьми на SUP-бордах сильным ветром прибило к волнорезу — доставать их пришлось спасателям

На Обском море женщину с двумя детьми на SUP-бордах прибило к волнорезу
В Новосибирске на Обском водохранилище спасли женщину и двух детей на SUP-бордах. Сильным ветром их прибило к волнорезу. Инцидент произошел около 18:00 — попавших в беду людей заметили дежурившие в районе Аванпорта спасатели.
— Отойти от волнореза и добраться до берега у них не получалось. Спасатели МАСС на катере подошли к находящимся в воде людям и оказали им помощь.
Спасатели посоветовали обращать внимание на погодные условия и не лезть в воду при сильном волнении, даже соблюдая меры безопасности и находясь в спасательных жилетах. На спасательную операцию ушло 10 минут.
В конце июля 12-летнюю девочку снесло течением с набережной Оби. Ей на помощь пришли спасатели.