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Женщину с двумя детьми на SUP-бордах сильным ветром прибило к волнорезу — доставать их пришлось спасателям

Инцидент произошел на Обском водохранилище

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Попавших в беду людей заметили дежурившие в районе Аванпорта спасатели

Попавших в беду людей заметили дежурившие в районе Аванпорта спасатели

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На Обском море женщину с двумя детьми на SUP-бордах прибило к волнорезу

В Новосибирске на Обском водохранилище спасли женщину и двух детей на SUP-бордах. Сильным ветром их прибило к волнорезу. Инцидент произошел около 18:00 — попавших в беду людей заметили дежурившие в районе Аванпорта спасатели.

— Отойти от волнореза и добраться до берега у них не получалось. Спасатели МАСС на катере подошли к находящимся в воде людям и оказали им помощь. 42-летняя женщина и ее ребятишки 7 и 10 лет были доставлены к берегу. С ними была проведена профилактическая беседа, — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.

Спасатели посоветовали обращать внимание на погодные условия и не лезть в воду при сильном волнении, даже соблюдая меры безопасности и находясь в спасательных жилетах. На спасательную операцию ушло 10 минут.

В конце июля 12-летнюю девочку снесло течением с набережной Оби. Ей на помощь пришли спасатели.

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