12-летнюю девочку снесло течением на набережной Оби — ее вытаскивали спасатели

— Не оставляйте детей одних без присмотра даже на короткое время. Не отпускайте гулять одних рядом с водоемами. Постоянно контролируйте, где они находятся и чем заняты. Берегите себя и своих близких, — напомнили спасатели.



В апреле в Новосибирске с Димитровского моста спрыгнула 14-летняя девочка. После падения в воду девушку 2006 года рождения заметили работники пожарного причала, они и вытащили ее из воды до прибытия спасателей. К этому моменту она была без сознания — спасатели с пожарными оказали ей первую помощь.