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12-летнюю девочку снесло течением на набережной Оби — ее вытаскивали спасатели

Ребенок спустился к воде по лестнице

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Школьницу достали с помощью альпинистского снаряжения

Школьницу достали с помощью альпинистского снаряжения

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12-летнюю девочку снесло течением на Оби

Днем 21 июля с набережной Оби 12-летнюю девочку снесло течением. Ей на помощь пришли спасатели.

Как сообщили спасатели МАСС, вызов поступил им в 15:40.

— Поступила информация от отдыхающих на набережной людей, что ребенок, девочка 2009 года рождения, зашла в воду с каменной лестницы, и течением ее снесло вдоль берега, — рассказали спасатели.

Через несколько минут на месте был экипаж спасателей, девочка к тому времени была на берегу, у кромки воды, под стеной набережной, вдалеке от ступеней.

С помощью раздвижной лестницы спасатели спустились к ребенку, осмотрели, надели шлем и с помощью альпинистского снаряжения подняли наверх. Медицинская помощь ребенку не потребовалась. Спасательная операция попала на видео.

— Не оставляйте детей одних без присмотра даже на короткое время. Не отпускайте гулять одних рядом с водоемами. Постоянно контролируйте, где они находятся и чем заняты. Берегите себя и своих близких, — напомнили спасатели.

В апреле в Новосибирске с Димитровского моста спрыгнула 14-летняя девочка. После падения в воду девушку 2006 года рождения заметили работники пожарного причала, они и вытащили ее из воды до прибытия спасателей. К этому моменту она была без сознания — спасатели с пожарными оказали ей первую помощь.

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МАССбезопасностьводатечение
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