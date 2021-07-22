12-летнюю девочку снесло течением на набережной Оби — ее вытаскивали спасатели

12-летнюю девочку снесло течением на Оби
Днем 21 июля с набережной Оби 12-летнюю девочку снесло течением. Ей на помощь пришли спасатели.
Как сообщили спасатели МАСС, вызов поступил им в 15:40.
— Поступила информация от отдыхающих на набережной людей, что ребенок, девочка 2009 года рождения, зашла в воду с каменной лестницы, и течением ее снесло вдоль берега, — рассказали спасатели.
Через несколько минут на месте был экипаж спасателей, девочка к тому времени была на берегу, у кромки воды, под стеной набережной, вдалеке от ступеней.
С помощью раздвижной лестницы спасатели спустились к ребенку, осмотрели, надели шлем и с помощью альпинистского снаряжения подняли наверх. Медицинская помощь ребенку не потребовалась. Спасательная операция попала на видео.
— Не оставляйте детей одних без присмотра даже на короткое время. Не отпускайте гулять одних рядом с водоемами. Постоянно контролируйте, где они находятся и чем заняты. Берегите себя и своих близких, — напомнили спасатели.
В апреле в Новосибирске с Димитровского моста спрыгнула 14-летняя девочка. После падения в воду девушку 2006 года рождения заметили работники пожарного причала, они и вытащили ее из воды до прибытия спасателей. К этому моменту она была без сознания — спасатели с пожарными оказали ей первую помощь.