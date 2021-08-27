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Таксист вылетел с дороги и врезался в дерево на Станционной

Сейчас мужчину осматривают врачи

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На месте ДТП работают врачи и инспекторы ГИБДД

На месте ДТП работают врачи и инспекторы ГИБДД

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В Новосибирске на улице Станционной водитель такси не справился с управлением и вылетел с дороги. Машина врезалась в дерево и получила серьезные повреждения. ДТП произошло около 07:30.

— На данный момент водителя осматривают медицинские работники. На месте работают сотрудники ГИБДД, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Редакция НГС обратилась в пресс-службу «Яндекс.Такси» с просьбой прокомментировать ситуацию.

Утром 26 августа микроавтобус Ford Transit выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. В результате семь человек пострадали, четверо из них попали в больницу.

На помощь людям, пострадавшим в ДТП на Гусинобродском тракте в Новосибирске, первыми пришли очевидцы. Один из проезжавших мимо водителей рассказал НГС, что происходило на месте.

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ДТПДТП с пострадавшимтакси
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