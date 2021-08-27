Таксист вылетел с дороги и врезался в дерево на Станционной

В Новосибирске на улице Станционной водитель такси не справился с управлением и вылетел с дороги. Машина врезалась в дерево и получила серьезные повреждения. ДТП произошло около 07:30.
— На данный момент водителя осматривают медицинские работники. На месте работают сотрудники ГИБДД, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
Редакция НГС обратилась в пресс-службу «Яндекс.Такси» с просьбой прокомментировать ситуацию.
Утром 26 августа микроавтобус Ford Transit выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. В результате семь человек пострадали, четверо из них попали в больницу.
На помощь людям, пострадавшим в ДТП на Гусинобродском тракте в Новосибирске, первыми пришли очевидцы. Один из проезжавших мимо водителей рассказал НГС, что происходило на месте.