На помощь людям, пострадавшим в ДТП на Гусинобродском тракте в Новосибирске, первыми пришли очевидцы. Один из проезжавших мимо водителей рассказал НГС, что происходило на месте.

Утром 26 августа микроавтобус Ford Transit выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. В результате семь человек пострадали, четверо из них попали в больницу. В числе госпитализированных — 58-летняя пассажирка микроавтобуса, находится в тяжелом состоянии, с многочисленными переломами и ушибом головного мозга, а также 17-летняя девушка с травмой лица, в том числе с переломом носа.