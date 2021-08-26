Очевидцы вытаскивали из автобуса пострадавших в ДТП на Гусинобродском тракте
На помощь людям, пострадавшим в ДТП на Гусинобродском тракте в Новосибирске, первыми пришли очевидцы. Один из проезжавших мимо водителей рассказал НГС, что происходило на месте.
Утром 26 августа микроавтобус Ford Transit выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. В результате семь человек пострадали, четверо из них попали в больницу. В числе госпитализированных —
Вот что говорит очевидец, который ехал за фурой:
— Ехали примерно
После этого, по словам очевидца, они начали помогать пострадавшим:
— Мы не знали, кому помочь, с кого начать. Начали с женщины, потому что она лежала возле двери и загораживала выход. Потом вытащили женщину с разбитым лицом, у нее было рассечение брови, мужчину с признаками перелома руки, и так по порядку, потихоньку. Водитель был зажат полностью и без сознания, мы думали, он умер. Но минут через 10 он начал стонать. Девушка со сломанным носом тоже была без сознания, а голова торчала наружу, лицо было полностью в крови. Она сидела за водителем, возле окна, и с виду она от удара просто разбила стекло лицом. Мы оттянули спинку ее сиденья, потихоньку вытащили ее. В этот момент она пришла в себя и заплакала, — рассказал свидетель аварии.
Он добавил, что вскоре у пострадавших «началась паника», но проезжающие мимо водители помогали им. Вскоре на место приехали скорая помощь, МЧС и ДПС.
— Два парня активно помогали людям, один даже снял футболку и перевязал кому-то рану. Я был очень рад, когда приехала скорая, потому что мне уже становилось не по себе смотреть на людей, истекающих кровью, — добавил молодой человек в разговоре с НГС.
Кроме того, на месте аварии работали спасатели МАСС — они доставали из микроавтобуса водителя.
— Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса, не выполнив действие дорожного знака «Обгон запрещен», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes, двигавшимся в Кемерово, — говорили ранее в ГИБДД Новосибирска.
Как рассказал еще один очевидец, который прибыл на место аварии позже и помогал ликвидировать последствия, есть версия, что водитель микроавтобуса Ford Transit уснул. Сейчас ГИБДД и прокуратура проводят проверку по факту ДТП, к расследованию планирует подключиться СК.
— По поручению
Момент лобового столкновения микроавтобуса и фуры на Гусинобродском тракте попал на видео.
В начале августа в центре Новосибирска случилась авария с пятью пострадавшими — на улице Мичурина столкнулись две машины.