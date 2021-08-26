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«Лица в крови, некоторые без сознания»: подробности аварии на Гусинобродском тракте, где пострадали 7 человек

Проезжавшие мимо водители останавливались, чтобы помочь пострадавшим

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У микроавтобуса полностью смяло переднюю часть

У микроавтобуса полностью смяло переднюю часть

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Очевидцы вытаскивали из автобуса пострадавших в ДТП на Гусинобродском тракте

На помощь людям, пострадавшим в ДТП на Гусинобродском тракте в Новосибирске, первыми пришли очевидцы. Один из проезжавших мимо водителей рассказал НГС, что происходило на месте.

Утром 26 августа микроавтобус Ford Transit выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. В результате семь человек пострадали, четверо из них попали в больницу. В числе госпитализированных — 58-летняя пассажирка микроавтобуса, находится в тяжелом состоянии, с многочисленными переломами и ушибом головного мозга, а также 17-летняя девушка с травмой лица, в том числе с переломом носа.

Вот что говорит очевидец, который ехал за фурой:

— Ехали примерно 40 км/ч, и вдруг звук удара. Вижу, как на левую сторону отлетает прицеп от легкового автомобиля, он был прицеплен к микроавтобусу. Остановился на обочине, прибегаю, открываю дверь и вижу ужасное зрелище. Там люди в шоке, никто не понимает, что произошло, у сидящих спереди лица в крови, женщина крупного телосложения лежит на полу, некоторые без сознания, — рассказал молодой человек.

Микроавтобус увезли на эвакуаторе

Микроавтобус увезли на эвакуаторе

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После этого, по словам очевидца, они начали помогать пострадавшим:

— Мы не знали, кому помочь, с кого начать. Начали с женщины, потому что она лежала возле двери и загораживала выход. Потом вытащили женщину с разбитым лицом, у нее было рассечение брови, мужчину с признаками перелома руки, и так по порядку, потихоньку. Водитель был зажат полностью и без сознания, мы думали, он умер. Но минут через 10 он начал стонать. Девушка со сломанным носом тоже была без сознания, а голова торчала наружу, лицо было полностью в крови. Она сидела за водителем, возле окна, и с виду она от удара просто разбила стекло лицом. Мы оттянули спинку ее сиденья, потихоньку вытащили ее. В этот момент она пришла в себя и заплакала, — рассказал свидетель аварии.

Он добавил, что вскоре у пострадавших «началась паника», но проезжающие мимо водители помогали им. Вскоре на место приехали скорая помощь, МЧС и ДПС.

— Два парня активно помогали людям, один даже снял футболку и перевязал кому-то рану. Я был очень рад, когда приехала скорая, потому что мне уже становилось не по себе смотреть на людей, истекающих кровью, — добавил молодой человек в разговоре с НГС.

Кроме того, на месте аварии работали спасатели МАСС — они доставали из микроавтобуса водителя.

— Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса, не выполнив действие дорожного знака «Обгон запрещен», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes, двигавшимся в Кемерово, — говорили ранее в ГИБДД Новосибирска.

Как рассказал еще один очевидец, который прибыл на место аварии позже и помогал ликвидировать последствия, есть версия, что водитель микроавтобуса Ford Transit уснул. Сейчас ГИБДД и прокуратура проводят проверку по факту ДТП, к расследованию планирует подключиться СК.

— По поручению и. о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антона Бадулина и в связи с общественным резонансом происшествия перед прокурором города инициирован вопрос о передаче материалов проверки по факту ДТП из органов внутренних дел в производство следственных органов СУ СК России по Новосибирской области, — сообщили в СК.

Момент лобового столкновения микроавтобуса и фуры на Гусинобродском тракте попал на видео.

В начале августа в центре Новосибирска случилась авария с пятью пострадавшими — на улице Мичурина столкнулись две машины.

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