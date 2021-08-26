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В Кировском районе нашли мертвым 13-летнего мальчика

Ребенок умер дома. Следственный комитет сейчас проводит проверку

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СК проводит проверку по факту смерти 13-летнего мальчика в Новосибирске

СК проводит проверку по факту смерти 13-летнего мальчика в Новосибирске

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Вчера, 25 августа, в Кировском районе Новосибирска в своей квартире был обнаружен мертвым 13-летний подросток, у него были проблемы с сердцем.

— Ребенка нашли мертвым его близкие. На теле признаков насильственной смерти не обнаружено. Мальчик с рождения и до 2020 года стоял на учете у кардиолога. Семья благополучная, — сообщил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.

По факту смерти подростка СК Новосибирской области проводят проверку.

В июле НГС писал о трагическом случае в санатории «Восток» под Новосибирском — 15-летний школьник скончался во время тестирования на знание немецкого языка. По предварительным данным, у мальчика были проблемы с сердечно-сосудистой системой, но на диспансерном учете он не состоял.

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Следственный комитетврожденный порок сердцаумер подросток
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