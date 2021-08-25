«Никто не видел, как он вышел из комнаты»: в ребцентре под Новосибирском нашли мертвого пациента

Пациента реабилитационного центра нашли мертвым под Новосибирском
Вчера, 24 августа, утром в реабилитационном центре «Эдельвейс» в селе Верх-Тула был обнаружен труп мужчины. Им оказался 39-летний житель Новосибирска, сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
В «Эдельвейс» подтвердили факт инцидента и пояснили, что смерть их пациента не связана с реабилитацией.
— У нас нет решеток на окнах, люди живут здесь и передвигаются свободно. С ними работают психологи. Везде стоят видеокамеры, мы наблюдаем за пациентами и следим за их безопасностью. Мужчина проходил реабилитацию с апреля 2021 года в целях излечения от наркозависимости. Трагедия произошла ночью, никто не видел, как он вышел из комнаты. Его смерть никак не связана с лечением в нашем центре, большего рассказать не могу, это личная информация умершего, — рассказал НГС руководитель РЦ «Эдельвейс» Станислав Погоничев.
По данному инциденту региональный СК проводит проверку.
— Причина смерти не носит криминальный характер, — пояснили в ведомстве.
В июле из детского реабилитационного центра «Виктория» сбежали четверо подростков. О произошедшем сообщил родственник одного из них. Их поискам занималась полиция и Следственный комитет — беглецов удалось найти спустя сутки. В Минтруде НСО объясняли, что все дети были изъяты из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и доставлены в учреждение для прохождения реабилитации по акту полиции.