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Огненный шторм добрался до Урала: природный пожар перекрыл федеральную трассу

Движение по Пермскому тракту ограничили из-за огня на несколько часов

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Природные пожары атакуют Урал последние несколько недель

Природные пожары атакуют Урал последние несколько недель

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Череда лесных пожаров последние дни не отпускает Свердловскую область. Сегодня огонь подобрался к федеральной трассе Пермь — Екатеринбург, из-за чего спасателям пришлось закрыть движение по основной дороге между двумя регионами. Площадь пожара, по последним данным, не менее 50 гектаров. К тушению леса привлекли авиацию и пожарный поезд. Посмотрите несколько видео о том, что сейчас происходит на Урале.

Пожар рядом с горой Волчихой в Свердловской области разгорелся во вторник днем. За считаные часы огонь распространился, столб дыма видно из нескольких городов, в том числе Екатеринбурга, пишут наши коллеги с E1.RU. Ресурсы пожарных ограничены, они ищут волонтеров.

В июле сильные лесные пожары охватили соседнюю Челябинскую область: огненный шторм подошел к Карталинскому району и уничтожил несколько десятков домов. Второй горячей точкой на карте России стала Якутия, где за несколько недель огонь уничтожил миллион гектаров леса. Всю минувшую неделю полыхали Марий Эл, Башкирия и другие регионы. Сложность к тушению прибавила не только жаркая погода, но и человеческий фактор — число инспекторов леса в стране сократили в пять раз, а недофинансирование системы оценивается в 60 миллиардов рублей.

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Пермский трактпожарприродные пожары
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