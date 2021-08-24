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Тема дняТаксисты назвали антитоп районов в Новосибирске
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Водителя автобуса, запершего в салоне мать с ребенком, отстранили от работы

Перевозчик принес извинения за поведение своего сотрудника

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С другими водителями провели дополнительный инструктаж, сообщил перевозчик

С другими водителями провели дополнительный инструктаж, сообщил перевозчик

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В воскресенье, 22 августа, в автобусе № 29 произошел конфликт между жительницей Новосибирска и водителем. Ребенку женщины стало плохо — его стошнило в салоне. Агрессивный водитель не выпускал мать и ребенка до тех пор, пока не приехала полиция. После публикации новости об этом с редакцией НГС связался перевозчик автобуса № 29, в котором всё произошло.

Перевозчик, обслуживающий маршрут № 29, ИП Кобенко В. А. сообщил, что «отстранил водителя от работы с последующим увольнением за грубейшее нарушение правил перевозки пассажиров».

— Со всеми водителями проведен дополнительный инструктаж о поведении и общении с пассажирами в разных ситуациях. И самое главное, я как человек и отец хочу принести извинения за хамское и недостойное поведение своего сотрудника, которое невозможно ничем оправдать! Готов принести свои извинения лично пострадавшим женщине и ребенку. Мое мнение: этот водитель больше не имеет права работать на пассажирском транспорте! — пояснил Вячеслав Кобенко.

После того как конфликт вызвал общественный резонанс, полиция и Следственный комитет инициировали проверки.

В августе прошлого года произошла подобная ситуация в салоне такси. Днем 10 августа на базе возле Бугринского моста подрались таксист и охранник. По словам очевидцев, первый вооружился ножом, второй — дубинкой. Конфликт произошел из-за ребенка охранника, которого стошнило в автомобиле. Мужчины написали друг на друга заявления в полицию, но в изолятор поместили только одного из них.

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автобус № 29конфликтперевозчик
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