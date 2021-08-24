В воскресенье, 22 августа, в автобусе
Перевозчик, обслуживающий маршрут
— Со всеми водителями проведен дополнительный инструктаж о поведении и общении с пассажирами в разных ситуациях. И самое главное, я как человек и отец хочу принести извинения за хамское и недостойное поведение своего сотрудника, которое невозможно ничем оправдать! Готов принести свои извинения лично пострадавшим женщине и ребенку. Мое мнение: этот водитель больше не имеет права работать на пассажирском транспорте! — пояснил Вячеслав Кобенко.
После того как конфликт вызвал общественный резонанс, полиция и Следственный комитет инициировали проверки.
В августе прошлого года произошла подобная ситуация в салоне такси. Днем 10 августа на базе возле Бугринского моста подрались таксист и охранник. По словам очевидцев, первый вооружился ножом, второй — дубинкой. Конфликт произошел из-за ребенка охранника, которого стошнило в автомобиле. Мужчины написали друг на друга заявления в полицию, но в изолятор поместили только одного из них.