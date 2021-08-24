В воскресенье, 22 августа, в автобусе № 29 произошел конфликт между жительницей Новосибирска и водителем. Ребенку женщины стало плохо — его стошнило в салоне. Агрессивный водитель не выпускал мать и ребенка до тех пор, пока не приехала полиция. После публикации новости об этом с редакцией НГС связался перевозчик автобуса № 29 , в котором всё произошло.