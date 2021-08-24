Пьяный водитель на Toyota Harrier влетел в колонку АЗС под Новосибирском
Сегодня, 24 августа, в Искитимском районе Новосибирской области 32-летний водитель иномарки влетел в колонку АЗС «Газпромнефть». Инцидент произошел рядом с поселком Керамкомбинат на трассе Р-256.
— Сегодня около 10:45 житель поселка Керамкомбинат Искитимского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на автомобиле Toyota Harrier со стороны города Новосибирска в направлении города Черепаново. На 77-м км автодороги Р-256 «Чуйский тракт» совершил касательное столкновение с попутным автомобилем Toyota Corolla. Далее нетрезвый водитель, потеряв контроль над транспортным средством, совершил наезд на бордюрный камень с последующим наездом на бензозаправочный насос АЗС, — сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
Момент происшествия попал на видео.
В происшествии пострадал сам водитель. Как уточнили в ГИБДД, освидетельствование проводилось на месте, алкоголь в выдыхаемом воздухе — 792 мг/л.
19 августа в Новосибирском районе произошло столкновение трех автомобилей. В результате аварии погибли четверо мужчин. Как выяснилось, все они были сотрудниками аэропорта Толмачево и возвращались с юбилея коллеги.