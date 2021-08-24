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Под Новосибирском пьяный водитель протаранил колонку на АЗС — момент происшествия попал на видео

ДТП произошло рядом с поселком Керамкомбинат в Искитимском районе

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Мужчина сел за руль пьяным и протаранил колонку. Справа на фото — пострадавшая АЗС

Мужчина сел за руль пьяным и протаранил колонку. Справа на фото — пострадавшая АЗС

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Пьяный водитель на Toyota Harrier влетел в колонку АЗС под Новосибирском

Сегодня, 24 августа, в Искитимском районе Новосибирской области 32-летний водитель иномарки влетел в колонку АЗС «Газпромнефть». Инцидент произошел рядом с поселком Керамкомбинат на трассе Р-256.

— Сегодня около 10:45 житель поселка Керамкомбинат Искитимского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на автомобиле Toyota Harrier со стороны города Новосибирска в направлении города Черепаново. На 77-м км автодороги Р-256 «Чуйский тракт» совершил касательное столкновение с попутным автомобилем Toyota Corolla. Далее нетрезвый водитель, потеряв контроль над транспортным средством, совершил наезд на бордюрный камень с последующим наездом на бензозаправочный насос АЗС, — сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Момент происшествия попал на видео.

В происшествии пострадал сам водитель. Как уточнили в ГИБДД, освидетельствование проводилось на месте, алкоголь в выдыхаемом воздухе — 792 мг/л.

19 августа в Новосибирском районе произошло столкновение трех автомобилей. В результате аварии погибли четверо мужчин. Как выяснилось, все они были сотрудниками аэропорта Толмачево и возвращались с юбилея коллеги.

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