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В Заельцовском районе в ДТП пострадали три несовершеннолетние девочки

Все они находились в креслах и были пристегнуты ремнями безопасности

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Травмы получили три девочки

Травмы получили три девочки

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Сегодня днем на перекрестке улиц Дуси Ковальчук и Плановой в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись два автомобиля — Mitsubishi Outlander под управлением водителя 1986 года рождения и Volkswagen Touareg под управлением водителя 1975 года рождения.

В результате пострадали три несовершеннолетние девочки 2012, 2017, 2019 годов рождения, все они находились в Mitsubishi. С предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга и ушибы» их доставили в больницу.

— Все пострадавшие находились в креслах и были пристегнуты ремнями безопасности, — сообщила инспектор группы пропаганды ОГИБДД УМВД России по Новосибирску Ирина Новак.

Этим летом «Рено» врезался в стоящие на обочине машины — пострадал 5-летний ребенок. Еще один ребенок пострадал под Новосибирском — там «Тойота» залетела под фуру.

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ДТП с детьми
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