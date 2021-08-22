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В центре Новосибирска иномарка сбила 2-летнего ребенка на пешеходном переходе

Мальчика доставили в больницу

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Мальчик шел со взрослым

Мальчик шел со взрослым

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В Новосибирске на улице Советской сбили 2-летнего ребенка. ДТП произошло сегодня, 22 августа, в 09:15.

— 35-летний водитель Chery Tiggo двигался по улице Ленина со стороны Красного проспекта в сторону Вокзальной магистрали. У дома 18 по улице Советской совершил наезд на мальчика 2019 года рождения, — рассказали в ГИБДД Новосибирска. — Ребенок шел в сопровождении взрослого, переходил по регулируемому пешеходному переходу справа налево и по ходу движения автомобиля.

Ребенка доставили в больницу. На месте работает экипаж ДПС.

В Новосибирской области сегодня в ночном ДТП пострадали четыре человека. Ранее в Новосибирске на пересечении улиц Державина и Селезнева водитель иномарки сбил мужчину.

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