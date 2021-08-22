«Вытолкнул "жигули" на встречку»: на трассе НСО в массовом ДТП пострадали четыре человека

В Новосибирской области в массовом ДТП пострадали четыре человека
В Новосибирской области в ночном ДТП пострадали четыре человека. Авария произошла сегодня, в 02:45 на 13-м км автодороги К-18р.
— Водитель автомобиля «Тойота-Королла», следовавший со стороны города Новосибирска в направлении города Камень-на-Оби, совершил столкновение со следовавшим впереди автомобилем ВАЗ-2105 и вытолкнул его на полосу для встречного движения. ВАЗ сталкивается с автомобилем «Ниссан», который затем совершает наезд на дерево, — рассказал корреспонденту НГС начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.
По предварительной информации, в ДТП пострадали и были доставлены в больницу четыре человека.
Стали известны подробности смертельного ДТП на 1433-м километре автодороги Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области. В ночь на 19 августа здесь погибли четыре человека — все они оказались сотрудниками аэропорта Толмачево.