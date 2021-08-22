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В Новосибирске из окна 9-го этажа выпал 24-летний парень

Инцидент произошел рано утром

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Мужчина скончался на месте

Мужчина скончался на месте

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В Новосибирске из окна 9-го этажа выпал 24-летний парень

В Новосибирске около 06:00 обнаружили труп мужчины возле дома № 53 по улице Забалуева.

— На место прибыл экипаж ППС. Предварительно установлено, что мужчина выпал из окна квартиры на 9-м этаже. Личность установлена. Это 24-летний житель Кыштовского района. Мужчина скончался на месте. Материалы будут направлены в Следственный комитет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В группе «Инцидент.Новосибирск» сообщается, что сегодня ночью в этой квартире проходила вечеринка.

Вчера вечером на улице Зорге семейная ссора чуть не закончилась трагедией — мужчина вылез из окна и повис на руках на карнизе.

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