В Новосибирске из окна 9-го этажа выпал 24-летний парень
В Новосибирске около 06:00 обнаружили труп мужчины возле дома
— На место прибыл экипаж ППС. Предварительно установлено, что мужчина выпал из окна квартиры на 9-м этаже. Личность установлена. Это 24-летний житель Кыштовского района. Мужчина скончался на месте. Материалы будут направлены в Следственный комитет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В группе «Инцидент.Новосибирск» сообщается, что сегодня ночью в этой квартире проходила вечеринка.
Вчера вечером на улице Зорге семейная ссора чуть не закончилась трагедией — мужчина вылез из окна и повис на руках на карнизе.