Сибиряк поссорился с женой, вылез из окна и повис на карнизе — его спасли полицейские

Сибиряк поссорился с женой, вылез из окна и повис на карнизе
В Новосибирске на улице Зорге семейная ссора чуть не закончилась трагедией — мужчина вылез из окна и повис на руках на карнизе. Инцидент произошел 21 августа около 20:00. Полицию вызвали очевидцы.
— На место незамедлительно прибыл патруль в составе сержанта Константина Чижевского и прапорщика Евгения Сокола. Полицейские зашли в квартиру на 5-м этаже и увидели, как гражданин на руках повис на карнизе за окном и высказывал угрозы спрыгнуть. Правоохранители начали переговоры, спустя некоторое время подняли мужчину в квартиру, подтянув за руки, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Сейчас полиция проводит проверку инцидента.
В начале августа сибирячка выбросила в окно своего годовалого ребенка — таким образом она пыталась скрыться от полиции.