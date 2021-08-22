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Сибиряк поссорился с женой, вылез из окна и повис на карнизе — его спасли полицейские

Мужчина висел на уровне пятого этажа

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Полицейским удалось уговорить сибиряка вернуться в квартиру

Полицейским удалось уговорить сибиряка вернуться в квартиру

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Сибиряк поссорился с женой, вылез из окна и повис на карнизе

В Новосибирске на улице Зорге семейная ссора чуть не закончилась трагедией — мужчина вылез из окна и повис на руках на карнизе. Инцидент произошел 21 августа около 20:00. Полицию вызвали очевидцы.

— На место незамедлительно прибыл патруль в составе сержанта Константина Чижевского и прапорщика Евгения Сокола. Полицейские зашли в квартиру на 5-м этаже и увидели, как гражданин на руках повис на карнизе за окном и высказывал угрозы спрыгнуть. Правоохранители начали переговоры, спустя некоторое время подняли мужчину в квартиру, подтянув за руки, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас полиция проводит проверку инцидента.

В начале августа сибирячка выбросила в окно своего годовалого ребенка — таким образом она пыталась скрыться от полиции.

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семейный конфликтссора
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