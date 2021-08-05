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СрочноМать выкинула сына в окно

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В Новосибирске мать выкинула годовалого сына в окно

Ребенок в больнице с сотрясением и ушибами предплечья

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При задержании женщина сопротивлялась

При задержании женщина сопротивлялась

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В Новосибирске на улице Дачной женщина выбросила своего годовалого сына в окно первого этажа. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Siberia.

По информации паблика, женщина была пьяна. Она пыталась сбежать, но ее задержала полиция. При задержании сибирячка сопротивлялась и дралась с правоохранителями.

Мальчика увезли в больницу — у него сотрясение и ушиб предплечья. У полицейского травм нет. Сообщается, что матери малыша 33 года, ее зовут Мария. Якобы ранее она уже попадала в отделение за драки.

В конце июня новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего новосибирца, который пытался выбросить жену из окна.

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