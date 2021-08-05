Мать выпрыгнула с ребенком в окно: в полиции рассказали подробности происшествия на Дачной

В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали об обстоятельствах, при которых сибирячка выбросила в окно своего годовалого ребенка. Инцидент произошел сегодня, 5 августа , около 18 часов вечера.

Согласно информации ведомства, в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее пьяная родственница находится в квартире дома по улице Дачной с полуторагодовалым ребенком. Информацию передали в отдел опеки и попечительства Центрального округа — на место выехали участковые и сотрудники ПДН. Сначала дверь в квартиру никто не открывал, однако затем оттуда вышла женщина с ребенком на руках.