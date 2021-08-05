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Мать выпрыгнула с ребенком в окно: в полиции рассказали подробности происшествия на Дачной

О том, что ребенок находится в квартире с пьяной матерью, в полицию сообщила родственница девушки

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К женщине приехали сотрудники ПДН и полиция — она пошла за ними, но на <nobr class="_">1-м</nobr> этаже заперлась в квартире соседки. Из окна именно этой квартиры она выпрыгнула с ребенком, но не удержала его в руках

К женщине приехали сотрудники ПДН и полиция — она пошла за ними, но на 1-м этаже заперлась в квартире соседки. Из окна именно этой квартиры она выпрыгнула с ребенком, но не удержала его в руках

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В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали об обстоятельствах, при которых сибирячка выбросила в окно своего годовалого ребенка. Инцидент произошел сегодня, 5 августа, около 18 часов вечера.

Согласно информации ведомства, в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее пьяная родственница находится в квартире дома по улице Дачной с полуторагодовалым ребенком. Информацию передали в отдел опеки и попечительства Центрального округа — на место выехали участковые и сотрудники ПДН. Сначала дверь в квартиру никто не открывал, однако затем оттуда вышла женщина с ребенком на руках.

— После того как сотрудники полиции предложили женщине проехать в отдел полиции, гражданка устроила скандал и ударила одного из сотрудников полиции. После длительных уговоров полицейских женщина проследовала с ними на первый этаж, где забежала в оставленную открытой соседскую дверь и заперлась в чужой квартире, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Сотрудники полиции уговаривали женщину открыть дверь, но услышали странные звуки. Выбежав на улицу, они увидели, как женщина падает из окна вместе с ребенком. В Следственном комитете уточнили, что при приземлении мальчик выпал из ее рук.

— Участковым уполномоченным ребенок был сопровожден в медицинское учреждение с прибывшими врачами скорой помощи. Гражданка была доставлена в отдел полиции № 3 «Заельцовский» Управления МВД России по городу Новосибирску для выяснения всех обстоятельств. В отделе полиции женщина продолжала вести себя неадекватно, пытаясь применить противоправные действия к сотрудникам полиции, — добавили в ведомстве.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, проводится проверка. Установлено, что женщина состоит на учете в ПДН как неблагополучный родитель.

— Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по сообщению СМИ о травмировании полуторогодовалого ребенка, — добавили в пресс-службе Следственного комитета.

В конце июня новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего новосибирца, который пытался выбросить жену из окна.

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