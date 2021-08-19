Под Новосибирском горит склад магазина — пожару присвоен повышенный ранг

В четверг, 19 августа, в городе Куйбышеве Новосибирской области загорелся магазин-склад на улице Гуляева. Информация об этом поступила пожарным в 16:42.

— В течение пяти минут первый пожарный расчет прибыл на место вызова. В это время происходило горение кровли здания. Принято решение об усилении группировки, к месту происшествия следуют дополнительные пожарные расчеты. Предварительная площадь возгорания — 700 кв. м . По оперативным данным, из склада-магазина самостоятельно эвакуировались 12 человек. Информация о пострадавших не поступала. В настоящий момент порядка 25 человек личного состава и 6 единиц техники осуществляют ликвидацию пожара, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.