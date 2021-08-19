Под Новосибирском горит склад магазина — пожару присвоен повышенный ранг

Склад магазина горит под Новосибирском в городе Куйбышеве
В четверг, 19 августа, в городе Куйбышеве Новосибирской области загорелся магазин-склад на улице Гуляева. Информация об этом поступила пожарным в 16:42.
— В течение пяти минут первый пожарный расчет прибыл на место вызова. В это время происходило горение кровли здания. Принято решение об усилении группировки, к месту происшествия следуют дополнительные пожарные расчеты. Предварительная площадь возгорания —
Сейчас ликвидация пожара продолжается.
Обновлено. В МЧС сообщили, что в 19:09 пожар локализован на площади 900 квадратных метров.
Сегодня рядом с площадью Ленина очевидцы заметили столб черного дыма. Пожарные объяснили, откуда он.