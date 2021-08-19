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Под Новосибирском горит склад магазина — пожару присвоен повышенный ранг

Площадь возгорания — 700 квадратных метров

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Тушение пожара продолжается

Тушение пожара продолжается

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Склад магазина горит под Новосибирском в городе Куйбышеве

В четверг, 19 августа, в городе Куйбышеве Новосибирской области загорелся магазин-склад на улице Гуляева. Информация об этом поступила пожарным в 16:42.

— В течение пяти минут первый пожарный расчет прибыл на место вызова. В это время происходило горение кровли здания. Принято решение об усилении группировки, к месту происшествия следуют дополнительные пожарные расчеты. Предварительная площадь возгорания — 700 кв. м. По оперативным данным, из склада-магазина самостоятельно эвакуировались 12 человек. Информация о пострадавших не поступала. В настоящий момент порядка 25 человек личного состава и 6 единиц техники осуществляют ликвидацию пожара, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сейчас ликвидация пожара продолжается.

Обновлено. В МЧС сообщили, что в 19:09 пожар локализован на площади 900 квадратных метров.

Сегодня рядом с площадью Ленина очевидцы заметили столб черного дыма. Пожарные объяснили, откуда он.

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МЧСгорит складпожар
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