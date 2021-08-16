Трехлетняя девочка выпала из окна 2-го этажа в Дзержинском районе

12 августа в Дзержинском районе Новосибирска 3-летняя девочка выпала из окна квартиры. Девочка выжила, с травмами ее доставили в больницу.
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту инцидента. Как удалось выяснить следователям, днем 12 августа девочка была в одной из комнат квартиры без присмотра родителей. Квартира располагалась на втором этаже.
— Малолетняя забралась на диван, открыла окно, на котором не было запорных фиксирующих устройств, и выпала. Ребенок с различными травмами госпитализирован в медицинское учреждение, — сообщили в СК.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято решение.
В Следственном комитете напомнили, что падение из окна — одна из самых частых причин детской смертности и травм.
— Для обеспечения безопасности собственных детей родители должны продумать расстановку мебели, чтобы ребенок не смог взобраться на подоконник или край незастекленного балкона, позаботиться о специальных фиксаторах, которые не дадут малышу открыть окно, и не надеяться на москитную сетку, которая создает для ребенка мнимую иллюзию закрытого окна, — сообщили в СК.
Обновлено: главный врач Городской детской больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заболоцкий рассказал журналисту НГС, что ребенок находится в реанимации, состояние тяжелое. Медикам удалось стабилизировать состояние девочки, когда она попала в больницу.
В июне в Октябрьском районе из окна 4-го этажа выпал 2-летний мальчик. Он остался в гостиной один, когда мама вышла в соседнюю комнату, чтобы взять его младшую сестру. Мальчик подошел к окну, открыл его, облокотился на москитную сетку и выпал. Малыша увезли в больницу.