Трехлетняя девочка выпала из окна 2-го этажа в Дзержинском районе

12 августа в Дзержинском районе Новосибирска 3-летняя девочка выпала из окна квартиры. Девочка выжила, с травмами ее доставили в больницу.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту инцидента. Как удалось выяснить следователям, днем 12 августа девочка была в одной из комнат квартиры без присмотра родителей. Квартира располагалась на втором этаже.

— Малолетняя забралась на диван, открыла окно, на котором не было запорных фиксирующих устройств, и выпала. Ребенок с различными травмами госпитализирован в медицинское учреждение, — сообщили в СК.

