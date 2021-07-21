«Мальчик смотрел мультфильмы»: подробности трагедии в Новосибирске, где 2-летний ребенок упал с четвертого этажа

Мэрия Новосибирска сообщила подробности инцидента в Октябрьском районе, где 17 июля двухлетний ребенок выпал из окна 4-го этажа.



В семье с двумя детьми ребенок выпал из окна 4-го этажа. Как рассказывают в мэрии Новосибирска, ребенок сам открыл окно, залез на подоконник и упал вместе с москитной сеткой.

— Ребенок 2019 г. р. находился дома с матерью и сестрой, смотрел мультфильмы в гостиной совместно с мамой, а когда мама ушла в соседнюю комнату для того, чтобы взять младшую сестру, которая в это время проснулась, ребенок взял игрушку — машинку, привез ее на кухню, открыл окно, облокотился на закрепленную на окне москитную сетку, вследствие чего сетка не удержалась на окне, вместе с ней из окна выпал. Мать, поняв, что ребенок выпал, выбежала на улицу, где соседи уже вызвали скорую медицинскую помощь, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

