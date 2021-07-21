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«Мальчик смотрел мультфильмы»: подробности трагедии в Новосибирске, где 2-летний ребенок упал с четвертого этажа

Пострадавший до сих пор находится на лечении в стационаре

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Инцидент произошел на улице Гаранина

Инцидент произошел на улице Гаранина

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В Новосибирске 2-летний мальчик перед падением с 4-го этажа сам открыл окно

Мэрия Новосибирска сообщила подробности инцидента в Октябрьском районе, где 17 июля двухлетний ребенок выпал из окна 4-го этажа.

В семье с двумя детьми ребенок выпал из окна 4-го этажа. Как рассказывают в мэрии Новосибирска, ребенок сам открыл окно, залез на подоконник и упал вместе с москитной сеткой.

— Ребенок 2019 г. р. находился дома с матерью и сестрой, смотрел мультфильмы в гостиной совместно с мамой, а когда мама ушла в соседнюю комнату для того, чтобы взять младшую сестру, которая в это время проснулась, ребенок взял игрушку — машинку, привез ее на кухню, открыл окно, облокотился на закрепленную на окне москитную сетку, вследствие чего сетка не удержалась на окне, вместе с ней из окна выпал. Мать, поняв, что ребенок выпал, выбежала на улицу, где соседи уже вызвали скорую медицинскую помощь, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Ребенок был доставлен в ДГКБ № 1. Его госпитализировали и назначили лечение.

— В настоящее время ребенок находится в стационаре, жалоб матери на самочувствие не высказывает. Семья полная, внешне благополучная, на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Октябрьского района города Новосибирска не состояла. На заседании КДН и ЗП Октябрьского района не рассматривалась. Информация по данному факту ЧП будет рассмотрена 23 июля на заседании КДН и ЗП Октябрьского района, — рассказали в мэрии Новосибирска.

Днем 11 июля во дворе дома на Красном проспекте в Новосибирске автомобиль «Сузуки» под управлением 35-летней женщины сбил 4-летнего ребенка, который шел в сопровождении матери. Пострадавшему малышу поставили предварительный диагноз «перелом стопы».

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