«Мальчик смотрел мультфильмы»: подробности трагедии в Новосибирске, где 2-летний ребенок упал с четвертого этажа

В Новосибирске 2-летний мальчик перед падением с
Мэрия Новосибирска сообщила подробности инцидента в Октябрьском районе, где
В семье с двумя детьми ребенок выпал из окна
— Ребенок 2019 г. р. находился дома с матерью и сестрой, смотрел мультфильмы в гостиной совместно с мамой, а когда мама ушла в соседнюю комнату для того, чтобы взять младшую сестру, которая в это время проснулась, ребенок взял игрушку — машинку, привез ее на кухню, открыл окно, облокотился на закрепленную на окне москитную сетку, вследствие чего сетка не удержалась на окне, вместе с ней из окна выпал. Мать, поняв, что ребенок выпал, выбежала на улицу, где соседи уже вызвали скорую медицинскую помощь, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Ребенок был доставлен в ДГКБ
— В настоящее время ребенок находится в стационаре, жалоб матери на самочувствие не высказывает. Семья полная, внешне благополучная, на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Октябрьского района города Новосибирска не состояла. На заседании КДН и ЗП Октябрьского района не рассматривалась. Информация по данному факту ЧП будет рассмотрена
Днем 11 июля во дворе дома на Красном проспекте в Новосибирске автомобиль «Сузуки» под управлением