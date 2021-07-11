11 июля воскресенье
СЕЙЧАС +27°С
Пробки 1/10
usd 74.47
eur 88.14
Тема дняПереехали в Калининград. Какие там цены на жилье?

Все новости

Все новости

Женщина за рулем «Сузуки» сбила 4-летнего ребенка на глазах у матери

Ребенок получил минимум один перелом

264
1Обсудить

Поделиться

Пострадавшего малыша госпитализировали

Пострадавшего малыша госпитализировали

Поделиться

В Новосибирске женщина сбила 4-летнего ребенка

Сегодня днем во дворе дома на Красном проспекте в Новосибирске автомобиль «Сузуки» под управлением 35-летней женщины сбил 4-летнего ребенка, который шел в сопровождении матери. Пострадавшему малышу поставили предварительный диагноз — перелом стопы.

— 11 июля около 12 часов дня водитель 1986 года рождения, на автомобиле «Сузуки», двигалась по внутриквартальному проезду от дома 305/1 по улице Красный проспект, со стороны улицы Мясниковой, между домами 307–309 по улице Красный проспект совершила наезд на пешехода. В результате мальчик 2017 года рождения, который находился в сопровождении матери, был доставлен в лечебное учреждение, с предварительным диагнозом «перелом левой стопы», — сообщила инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска Юлия Ракунова.

Признаков опьянения у водителя не обнаружено. На месте работает экипаж ГИБДД, обстоятельства происшествия устанавливают.

Присутствие рядом родителей не всегда является гарантией безопасности детей. Так, 8 июля в Академгородке Audi Q7 насмерть сбил 5-летнего ребенка на самокате. Мать шла рядом. А несколько дней назад «Газель» сбила 6-летнего ребенка на самокате в Новосибирске. Его бабушка шла рядом. Она не пострадала.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТПКрасный проспектсбили ребенка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...