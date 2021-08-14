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В полиции рассказали о судьбе семьи, пропавшей по пути из Новосибирска в Омск

Пара вернулась домой

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Разыскиваемые сообщили, что у них сломалась машина и сели телефоны

Разыскиваемые сообщили, что у них сломалась машина и сели телефоны

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В ГУ МВД по НСО сообщили, что семья, которая пропала по пути из Новосибирска в Омск, вернулась домой. Ведомство сообщило о том, что с ними произошло.

Сибирячка Екатерина Попова и ее гражданский муж Дмитрий Мурзин 5 августа уехали на личном автомобиле «Шевроле-Нива» в Омск и пропали. Известно, что на следующий день после отъезда женщина позвонила своему брату и рассказала, что они подъезжают к Омску. Больше она на связь не выходила, ее телефон стал недоступен. Спустя почти неделю брат Екатерины обратился в полицию.

— Семья вернулась домой, жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники полиции выясняют причины утраты родственных связей. По словам разыскиваемых, у них сломалась машина и сели телефоны, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В июне в Новосибирске было найдено тело 36-летнего программиста СО РАН Михаила Покровского — вечером 22 июня после ссоры с женой мужчина уехал из дома на своем кроссовере Honda CR-V в неизвестном направлении и не выходил на связь.

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