В полиции рассказали о судьбе семьи, пропавшей по пути из Новосибирска в Омск

В ГУ МВД по НСО сообщили, что семья, которая пропала по пути из Новосибирска в Омск, вернулась домой. Ведомство сообщило о том, что с ними произошло.



Сибирячка Екатерина Попова и ее гражданский муж Дмитрий Мурзин 5 августа уехали на личном автомобиле «Шевроле-Нива» в Омск и пропали. Известно, что на следующий день после отъезда женщина позвонила своему брату и рассказала, что они подъезжают к Омску. Больше она на связь не выходила, ее телефон стал недоступен. Спустя почти неделю брат Екатерины обратился в полицию.

