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Семья из Новосибирска уехала в соседний регион и бесследно пропала

Они уже неделю не выходят на связь с близкими — к поискам подключилась полиция

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Екатерина и Дмитрий доехали до Омска, после чего их следы потерялись

Екатерина и Дмитрий доехали до Омска, после чего их следы потерялись

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Полицейские ищут 31-летнюю жительницу Новосибирска Екатерину Попову и ее гражданского мужа Дмитрия Мурзина, которые 5 августа уехали на личном автомобиле «Шевроле-Нива» в Омск и пропали.

Известно, что на следующий день после отъезда сибирячка позвонила своему брату и рассказала, что они подъезжают к Омску. Больше она на связь не выходила, ее телефон недоступен.

Спустя почти неделю брат Екатерины обратился в полицию.

— По факту заявления жителя Новосибирска о пропаже сестры и ее сожителя, уехавших 5 августа в Омск, проводятся разыскные мероприятия. На сегодняшний день об их местонахождении неизвестно, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В июне в Новосибирске было найдено тело 36-летнего программиста СО РАН Михаила Покровского — вечером 22 июня после ссоры с женой мужчина уехал из дома на своем кроссовере Honda CR-V в неизвестном направлении и не выходил на связь.

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