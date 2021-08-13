Семья из Новосибирска уехала в соседний регион и бесследно пропала

Полицейские ищут 31-летнюю жительницу Новосибирска Екатерину Попову и ее гражданского мужа Дмитрия Мурзина, которые 5 августа уехали на личном автомобиле «Шевроле-Нива» в Омск и пропали.
Известно, что на следующий день после отъезда сибирячка позвонила своему брату и рассказала, что они подъезжают к Омску. Больше она на связь не выходила, ее телефон недоступен.
Спустя почти неделю брат Екатерины обратился в полицию.
— По факту заявления жителя Новосибирска о пропаже сестры и ее сожителя, уехавших 5 августа в Омск, проводятся разыскные мероприятия. На сегодняшний день об их местонахождении неизвестно, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В июне в Новосибирске было найдено тело 36-летнего программиста СО РАН Михаила Покровского — вечером 22 июня после ссоры с женой мужчина уехал из дома на своем кроссовере Honda CR-V в неизвестном направлении и не выходил на связь.