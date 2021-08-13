Скончалась еще одна жертва взрыва автобуса в Воронеже

Число жертв взрыва в Воронеже выросло до двух: в больнице скончалась еще одна пострадавшая. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

— Печальная весть. В БСМП № 1 скончалась еще одна пострадавшая, 1966 года рождения. Мои соболезнования родным и близким, — написал Гусев в своем телеграм-канале. — Как и обещал, позднее подробно расскажу, какой будет материальная помощь тем, кто попал в эту беду.