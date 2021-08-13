Скончалась еще одна жертва взрыва автобуса в Воронеже

Число жертв взрыва в Воронеже выросло до двух: в больнице скончалась еще одна пострадавшая. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
— Печальная весть. В БСМП
Автобус с пассажирами взорвался в Воронеже накануне вечером. 19 человек пострадали, одной женщине взрывной волной оторвало ноги. Представители компании «
Следственный комитет возбудил уголовное дело, на месте работают криминалисты Главного следственного управления. В качестве предварительной причины взрыва рассматривается неисправность газового оборудования в автобусе, которое установили кустарным способом.
— По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка и прогремел взрыв, — цитирует «Интерфакс» источник в службах транспортного надзора региона. — Газовые баллоны были установлены на крыше. Взрывом ее разорвало. Выбиты стекла, сорвана обшивка.
По другой версии, газового оборудования в автобусе не было.
Эксперты не нашли в автобусе следов взрывчатки, среди прочих будут проведены взрывотехническая и биологическая экспертизы.