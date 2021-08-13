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Скончалась еще одна жертва взрыва автобуса в Воронеже

В качестве основной версии взрыва рассматривается неисправность оборудования

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Число пострадавших от взрыва увеличилось до 19 человек, число погибших — до двух

Число пострадавших от взрыва увеличилось до 19 человек, число погибших — до двух

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Число жертв взрыва в Воронеже выросло до двух: в больнице скончалась еще одна пострадавшая. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

— Печальная весть. В БСМП № 1 скончалась еще одна пострадавшая, 1966 года рождения. Мои соболезнования родным и близким, — написал Гусев в своем телеграм-канале. — Как и обещал, позднее подробно расскажу, какой будет материальная помощь тем, кто попал в эту беду.

Автобус с пассажирами взорвался в Воронеже накануне вечером. 19 человек пострадали, одной женщине взрывной волной оторвало ноги. Представители компании «АТП-1», которой принадлежал автобус, сообщили ТАСС, что транспорт был исправен.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, на месте работают криминалисты Главного следственного управления. В качестве предварительной причины взрыва рассматривается неисправность газового оборудования в автобусе, которое установили кустарным способом.

— По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка и прогремел взрыв, — цитирует «Интерфакс» источник в службах транспортного надзора региона. — Газовые баллоны были установлены на крыше. Взрывом ее разорвало. Выбиты стекла, сорвана обшивка.

По другой версии, газового оборудования в автобусе не было.

Эксперты не нашли в автобусе следов взрывчатки, среди прочих будут проведены взрывотехническая и биологическая экспертизы.

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