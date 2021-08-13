На новосибирской трассе «Жигули» столкнулись с грузовиком — водитель легковушки погиб

На трассе в Новосибирской области погиб водитель без прав
Сегодня ночью, 13 августа, на Чуйском тракте в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Это произошло в Искитимском районе на
— В 03:25 в Искитимском районе на
30-летний водитель «Жигулей» скончался на месте. Как сообщили в Госавтоинспекции, в феврале этого года мужчину лишили прав за вождение в нетрезвом виде.
По факту происшествия проводится проверка. ГИБДД и следователи устанавливают обстоятельства трагедии.
Накануне, 12 августа, на Бердском шоссе в Новосибирске автомобиль сбил мужчину на «зебре». Погибшему было