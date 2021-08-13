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На новосибирской трассе «Жигули» столкнулись с грузовиком — водитель легковушки погиб

У 30-летнего мужчины не было водительских прав

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«Жигули» выехали на встречную полосу

«Жигули» выехали на встречную полосу

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На трассе в Новосибирской области погиб водитель без прав

Сегодня ночью, 13 августа, на Чуйском тракте в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Это произошло в Искитимском районе на 75-м километре дороги.

— В 03:25 в Искитимском районе на 75-м километре автодороги водитель автомобиля ВАЗ-21011, следовавший со стороны Линево в сторону Искитима, выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ, который двигался во встречном направлении, — говорится в сообщении отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

30-летний водитель «Жигулей» скончался на месте. Как сообщили в Госавтоинспекции, в феврале этого года мужчину лишили прав за вождение в нетрезвом виде.

По факту происшествия проводится проверка. ГИБДД и следователи устанавливают обстоятельства трагедии.

Накануне, 12 августа, на Бердском шоссе в Новосибирске автомобиль сбил мужчину на «зебре». Погибшему было 59 лет.

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ГИБДДИскитимЧуйский трактаварияпогибший
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