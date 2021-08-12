12 августа четверг
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 1/10
usd 73.97
eur 86.63
Тема дняЖурналист поставила две прививки и сразу заболела

Все новости

Все новости

На трассе под Новосибирском «Ниссан» врезался в две фуры — один человек в больнице

Легковой автомобиль получил серьезные повреждения

1 819
13Обсудить

Поделиться

Один из грузовиков съехал в кювет

Один из грузовиков съехал в кювет

Поделиться

Один человек пострадал в ДТП с двумя фурами под Новосибирском

В четверг, 12 августа, в Мошковском районе Новосибирской области произошло ДТП с двумя грузовыми и одним легковым автомобилем, в котором пострадал человек.

Как сообщается в паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», авария случилась между селом Сокур и поселком Кошево. В результате одна фура сошла в кювет, а иномарка получила критические повреждения.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о данном ДТП подтвердили.

— По предварительной информации, водитель 1948 года рождения на автомобиле «Ниссан» двигался по трассе Р-255 со стороны Новосибирска. И, совершая маневр обгона, совершил боковое столкновение со встречным грузовым автомобилем, после чего совершил столкновение с попутным грузовым автомобилем, — пояснили в ведомстве.

Пострадал водитель иномарки — его с переломами доставили в больницу.

Вчера утром УАЗ влетел под фуру в Чулымском районе — погиб человек.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

ДТПпострадавшиетрасса
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...