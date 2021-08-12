На трассе под Новосибирском «Ниссан» врезался в две фуры — один человек в больнице

Один человек пострадал в ДТП с двумя фурами под Новосибирском
В четверг, 12 августа, в Мошковском районе Новосибирской области произошло ДТП с двумя грузовыми и одним легковым автомобилем, в котором пострадал человек.
Как сообщается в паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», авария случилась между селом Сокур и поселком Кошево. В результате одна фура сошла в кювет, а иномарка получила критические повреждения.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о данном ДТП подтвердили.
— По предварительной информации, водитель 1948 года рождения на автомобиле «Ниссан» двигался по трассе Р-255 со стороны Новосибирска. И, совершая маневр обгона, совершил боковое столкновение со встречным грузовым автомобилем, после чего совершил столкновение с попутным грузовым автомобилем, — пояснили в ведомстве.
Пострадал водитель иномарки — его с переломами доставили в больницу.
Вчера утром УАЗ влетел под фуру в Чулымском районе — погиб человек.