«Пытались выставить суицидником»: боец Росгвардии сорвался на учениях с высоты и оказался брошен силовиками

— 19 августа 2020-го я была на работе, ждала, что Дима заедет и заберет меня, — вспоминает, еле сдерживая слезы, невеста бойца Диана. — Он не приехал, на телефонные звонки не отвечал. Ближе к 8 вечера с его номера мне позвонил его папа и сказал, что Дмитрий упал с 4-го этажа, он сейчас в больнице. Нужно срочно выезжать к нему.



На тот момент пара была знакома только два месяца. Дима нашел Диану в «Инстаграме». Написал, договорились встретиться, погулять. Девушка признается: влюбилась с первого взгляда — спортивный голубоглазый парень с амбициями, чувством юмора, перспективами. Съехались. Строили планы. Хотели на море. А потом случились роковые учения.



19 августа 2020-го

За несколько часов до этого Дмитрий вместе с сослуживцами отправился на учения на окраину Красноярска. Заброшенная пятиэтажка была площадкой для отработки спецзаданий бойцов-высотников. Первый спуск с четвертого этажа прошел успешно: боец выполнил задание и по лестнице отправился на исходную позицию.