Под Новосибирском восьмилетний мальчик погиб после падения с велосипеда

8-летний мальчик умер, истекая кровью после падения с велосипеда под Новосибирском
Несчастный случай произошел днем 10 августа в Коченевском районе — 8-летний мальчик, катаясь по территории СНТ «Луч» на велосипеде, не справился с управлением и упал. В результате падения рычаг от тормоза проткнул ему бедренную артерию. После падения ребенок прошел 17 метров и упал замертво.
Трагедия разыгралась на глазах у его 6-летней сестры, сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
— Семья погибшего мальчика живет в Новосибирске. Воспитанием занимаются оба родителя, алкоголем не злоупотребляют, — добавил источник.
Сейчас расследованием несчастного случая занимается Следственный комитет.
— Дети возраста 6 и 8 лет совершали прогулку на велосипедах на территории садового товарищества «Луч» в Коченевском районе. 8-летний ребенок в пути следования потерял равновесие и упал с велосипеда на землю, причинив рычагом тормоза себе проникающее ранение ноги с повреждением артерии. Второй ребенок побежал звать на помощь взрослых. Потерпевший скончался. Коченевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту смерти 8-летнего ребенка, — сообщили в региональном СК.
Следователь уже осмотрел место происшествия и опросил очевидцев. Назначен ряд экспертиз.
Неделю назад, 4 августа, после несчастного случая дома в реанимации Колыванской ЦРБ скончалась годовалая девочка. Ребенок был доставлен в больницу 2 августа после утопления в колесе с водой. Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия.