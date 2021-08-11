В Новосибирске 17-летняя девушка ушла на встречу со знакомым и бесследно пропала

В Новосибирске ищут пропавшую 17-летнюю девушку
9 августа в Новосибирске пропала
По словам руководителя поискового отряда «Маяк» Павла Злобина, раньше Марина не пропадала. Перед уходом она сказала родственникам, что пошла на встречу с кем-то из знакомых.
Рост девушки 165 см, волосы окрашены в черный цвет, длинные, глаза голубые. Марина была одета в черное платье, черные колготки, белые кроссовки, при себе был розовый рюкзак.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что в полицию поступало сообщение о пропаже девушки 9 августа около 14:00. Сейчас ее ищут.
Тех, кто знает, где находится Марина, просят сообщить об этом по номеру 112 или
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