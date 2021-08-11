11 августа среда
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 5/10
usd 73.60
eur 86.36
СрочноУ площади Труда размыло дорогу из-за стройки моста

Все новости

Все новости

В Новосибирске 17-летняя девушка ушла на встречу со знакомым и бесследно пропала

Марину Божко ищут уже два дня

4 299
12Обсудить

Поделиться

Раньше девушка не уходила из дома

Раньше девушка не уходила из дома

Поделиться

В Новосибирске ищут пропавшую 17-летнюю девушку

9 августа в Новосибирске пропала 17-летняя Марина Божко. Девушка ушла из дома на улице Зорге в Кировском районе около 10:00.

По словам руководителя поискового отряда «Маяк» Павла Злобина, раньше Марина не пропадала. Перед уходом она сказала родственникам, что пошла на встречу с кем-то из знакомых.

Рост девушки 165 см, волосы окрашены в черный цвет, длинные, глаза голубые. Марина была одета в черное платье, черные колготки, белые кроссовки, при себе был розовый рюкзак.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что в полицию поступало сообщение о пропаже девушки 9 августа около 14:00. Сейчас ее ищут.

Тех, кто знает, где находится Марина, просят сообщить об этом по номеру 112 или 8 951 393-09-11.

Ранее летом в Новосибирске пропала 43-летняя женщина. Известно, что у ее сына были проблемы со здоровьем, и из-за этого у нее развилась мания преследования.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

Кировский районпоисковый отряд «Маяк»пропал подросток
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...