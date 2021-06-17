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В Новосибирске пропала женщина — у нее развилась мания преследования на фоне проблем со здоровьем сына

Последний раз она давала о себе знать 15 июня

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Последний раз Елену Токареву видели на детской площадке (на фото слева)

Последний раз Елену Токареву видели на детской площадке (на фото слева)

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В Новосибирске пропала 43-летняя Елена Токарева. 15 июня она ушла из дома в ЖК «Дивногорский» на улице Романтиков, 5. Родственники сразу забили тревогу, поскольку женщина ранее не пропадала. По словам ее сестры, около месяца назад ее сыну неудачно полечили зуб, и пошли осложнения. С этого момента мать не находила себе места. Она пыталась добиться справедливости со стороны медиков, собиралась обращаться по этому поводу в правоохранительные органы. Затем у нее появились признаки мании преследования.

— Сестра очень переживала. На фоне стресса она резко похудела. Затем стала говорить, что за ней охотятся — вплоть до того, что наняли киллеров. Просила меня через знакомых снять для нее квартиру. Перед самой пропажей она написала сообщение мужу, что ее кто-то преследует, и просила скорее приехать домой. В 4 часа дня ее видели на детской площадке, а с 18:00 ее телефон стал недоступен. Мы сразу написали заявление в полицию. 21 июня ее сыну предстоит операция, а ее нет, — рассказала НГС Наталья Токарева.

— Женщина ушла из дома, ранее не пропадала. События, предшествующие ее пропаже, заставляют беспокоиться. Родственники заявление в полицию написали сразу и обратились к нам, — сообщила руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Вчера в Новосибирске пропал 15-летний подросток. Сегодня его тело нашли в озере. Друзья погибшего рассказали НГС, как всё произошло.

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«Лиза Алерт»пропал человек
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