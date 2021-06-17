В Новосибирске пропала женщина — у нее развилась мания преследования на фоне проблем со здоровьем сына

В Новосибирске пропала 43-летняя Елена Токарева. 15 июня она ушла из дома в ЖК «Дивногорский» на улице Романтиков, 5. Родственники сразу забили тревогу, поскольку женщина ранее не пропадала. По словам ее сестры, около месяца назад ее сыну неудачно полечили зуб, и пошли осложнения. С этого момента мать не находила себе места. Она пыталась добиться справедливости со стороны медиков, собиралась обращаться по этому поводу в правоохранительные органы. Затем у нее появились признаки мании преследования.