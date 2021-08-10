Сибиряки застряли на берегу Берди из-за украденной лодки

Сибирячка Елена Дутова вместе со своими друзьями оказалась в непростой ситуации — 8 августа во время сплава по реке Берди у них украли лодку. Позже выяснилось, что это не первая кража на стоянке Соколиный камень — среди пострадавших есть даже семья с маленьким ребенком, которым пришлось ждать помощи два дня.

— В Маслянинский район мы сплавляемся на байдарках уже много лет. Раньше народу было раз в 10 больше и никогда никто ничего не воровал. Мы лодку всегда оставляли прямо на берегу, — делится Елена. Этим летом она сплавлялась по Берди дважды. — В первый раз на острове стояли пять палаток. Мы остановились, нам парень с другой стороны кричит: «Осторожно, ребят, вчера здесь лодку украли». Мы подумали, что просто кто-то пьяный забыл привязать. А потом на горе встретили этого бедолагу. Он ходит там грустный, с женой и ребенком, ждет, когда за ним брат приедет. Говорит, что вообще не пьет, лодка была привязана на веревке в пяти метрах. То есть кто-то отвязывает и уводит.

