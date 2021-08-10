Сибиряки застряли на берегу Берди из-за украденной лодки

На реке Берди у туристов по ночам воруют лодки
Сибирячка Елена Дутова вместе со своими друзьями оказалась в непростой ситуации — 8 августа во время сплава по реке Берди у них украли лодку. Позже выяснилось, что это не первая кража на стоянке Соколиный камень — среди пострадавших есть даже семья с маленьким ребенком, которым пришлось ждать помощи два дня.
— В Маслянинский район мы сплавляемся на байдарках уже много лет. Раньше народу было раз в 10 больше и никогда никто ничего не воровал. Мы лодку всегда оставляли прямо на берегу, — делится Елена. Этим летом она сплавлялась по Берди дважды. — В первый раз на острове стояли пять палаток. Мы остановились, нам парень с другой стороны кричит: «Осторожно, ребят, вчера здесь лодку украли». Мы подумали, что просто кто-то пьяный забыл привязать. А потом на горе встретили этого бедолагу. Он ходит там грустный, с женой и ребенком, ждет, когда за ним брат приедет. Говорит, что вообще не пьет, лодка была привязана на веревке в пяти метрах. То есть кто-то отвязывает и уводит.
Во второй раз не повезло и Елене с друзьями — они опять заночевали на стоянке Соколиный камень, а когда проснулись утром, то не обнаружили одну из двух байдарок.
— Она лежала с края от травы, метра три от земли, там крутой подъем. Когда мы ночью спали, то кто-то выплыл из воды и утащил лодку. Когда мы встали, то смеялись: мы что, на карачках ползали. Там прямо следы рук видно в песке. То есть они переплывают с противоположного берега, на коленках и на руках поднимаются, — предполагает Елена Дутова.
Добраться до населенного пункта удалось с помощью других туристов — новосибирцы нашли на острове людей с машиной, которые их подвезли.
— Такие лодки (рафт и байдарка) деревенским не нужны. Видимо, они продают их куда-то. Настроение у нас испорчено. Преступники остаются безнаказанными. У туристов ведь только одна мысль: как вернуться назад, если остаешься без плавсредства в ста с лишним километрах от города. Никто не будет искать отдел полиции и подавать заявление, — говорит сибирячка.
В полиции не смогли оперативно прокомментировать, были ли жалобы или заявления о краже лодок в том районе. Журналист НГС направил им письменный запрос. На момент публикации ответ не поступил.