Сибирячка выпрыгнула с сыном из окна — что сейчас с упавшим мальчиком

Мальчика, с которым сибирячка выпрыгнула из окна, поместили в Дом ребенка
В Новосибирске поселили в Дом ребенка полуторагодовалого мальчика, с которым мать выпрыгнула из окна дома на Дачной, сообщили в следственном управлении СК РФ по НСО.
Накануне женщина пыталась скрыться от сотрудников опеки и полиции, которых вызвала ее родственница. Она заперлась в чужой квартире на первом этаже. Сотрудники полиции уговаривали женщину открыть дверь, но услышали странные звуки. Выбежав на улицу, они увидели, как женщина падает из окна вместе с ребенком. В Следственном комитете уточнили, что при приземлении мальчик выпал из ее рук.
В Минздраве уточнили, что ребенок не пострадал и в госпитализации не нуждался.
— Ребенка вчера доставили в детскую больницу
Как рассказал НГС очевидец, ребенок упал на газон рядом с домом.
— Я проходил по другой стороне улицы Дачной в этот момент. Заметил, когда ребенок сидел на земле и плакал. А женщина была в окне, и она выпрыгнула потом, — рассказал очевидец.
Очевидец утверждает, что женщина сначала кинула ребенка, а потом выпрыгнула сама. По его мнению, полицейские не могли видеть самого прыжка.
— Мне показалось, что у нее координация была нарушена. Это происходило очень быстро. Буквально несколько секунд. Я даже ничего не успел сообразить. Подумал, что надо вмешиваться, потом увидел полицию. Она выпрыгнула из окна, схватила этого ребенка, попыталась побежать, и тут же появились полицейские. Она даже трех шагов не успела сделать, — поделился мужчина.
НГС направил запрос в органы ПДН и в органы опеки.
В Заельцовском районе Новосибирска 2 августа мужчина избил ребенка проводом от чайника. Причиной избиения стал конфликт между детьми на детской площадке.