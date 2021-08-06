Сибирячка выпрыгнула с сыном из окна — что сейчас с упавшим мальчиком

В Новосибирске поселили в Дом ребенка полуторагодовалого мальчика, с которым мать выпрыгнула из окна дома на Дачной, сообщили в следственном управлении СК РФ по НСО.

Накануне женщина пыталась скрыться от сотрудников опеки и полиции, которых вызвала ее родственница. Она заперлась в чужой квартире на первом этаже. Сотрудники полиции уговаривали женщину открыть дверь, но услышали странные звуки. Выбежав на улицу, они увидели, как женщина падает из окна вместе с ребенком. В Следственном комитете уточнили, что при приземлении мальчик выпал из ее рук.