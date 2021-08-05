Четыре женщины пострадали в автобусе № 18 — у него выбило окна во время ДТП с «Газелью»

В Новосибирске 5 августа автобус № 18 столкнулся с «Газелью», автобусу выбило окна, и от столкновения он задел столб.



— По предварительной информации, сегодня около 11:00 28-летний водитель двигался на автобусе маршрута № 18 по улице Трикотажной в сторону проспекта Дзержинского. В пути следования напротив дома на Трикотажной, 31 совершил столкновение с попутной «Газелью»-рефрижератором под управлением 36-летнего водителя. В результате ДТП пострадали 4 пассажирки автобуса, — рассказали в ГИБДД по Новосибирску.