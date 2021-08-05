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Четыре женщины пострадали в автобусе № 18 — у него выбило окна во время ДТП с «Газелью»

Авария произошла на Трикотажной в Дзержинском районе

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Автобус 18-го маршрута сильно пострадал в ДТП

Автобус 18-го маршрута сильно пострадал в ДТП

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На Трикотажной автобус № 18 попал в ДТП с «Газелью»

В Новосибирске 5 августа автобус № 18 столкнулся с «Газелью», автобусу выбило окна, и от столкновения он задел столб.

— По предварительной информации, сегодня около 11:00 28-летний водитель двигался на автобусе маршрута № 18 по улице Трикотажной в сторону проспекта Дзержинского. В пути следования напротив дома на Трикотажной, 31 совершил столкновение с попутной «Газелью»-рефрижератором под управлением 36-летнего водителя. В результате ДТП пострадали 4 пассажирки автобуса, — рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют обстоятельства случившегося. Пострадавших сразу отвезли в травмпункт.

— Предварительно, вины автобуса нет. В него въехала другая машина. Он не нарушил никаких правил дорожного движения. Водитель был проверен на состояние алкогольного опьянения. Никаких признаков не было обнаружено. Всё как положено проведено, — рассказала директор ООО «Магистраль-ТрансАвто» Елена Уколова, перевозчик 18-го маршрута. Она сейчас находится на месте вместе с сотрудниками ГИБДД.

В середине июля в Новосибирске автобус на встречной полосе врезался в кроссовер, авария произошла в Первомайском районе.

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ДТПавтобуспассажиры
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