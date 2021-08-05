Четыре женщины пострадали в автобусе № 18 — у него выбило окна во время ДТП с «Газелью»

На Трикотажной автобус
В Новосибирске 5 августа автобус
— По предварительной информации, сегодня около 11:00
Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют обстоятельства случившегося. Пострадавших сразу отвезли в травмпункт.
— Предварительно, вины автобуса нет. В него въехала другая машина. Он не нарушил никаких правил дорожного движения. Водитель был проверен на состояние алкогольного опьянения. Никаких признаков не было обнаружено. Всё как положено проведено, — рассказала директор ООО «Магистраль-ТрансАвто» Елена Уколова, перевозчик
В середине июля в Новосибирске автобус на встречной полосе врезался в кроссовер, авария произошла в Первомайском районе.