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«Водителя увезли в реанимацию»: автобус на встречке врезался в кроссовер

ДТП произошло рано утром на улице Одоевского

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Врачам помогали очевидцы ДТП

Врачам помогали очевидцы ДТП

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В Новосибирске автобус на встречной полосе врезался в кроссовер

В Новосибирске в Первомайском районе столкнулись Ford и автобус. ДТП произошло сегодня, 16 июля, около 08:00. Водителя кроссовера увезла скорая помощь.

— Такое ощущение создается, что автобус по встречке ехал. Еще тормозной путь видно. Водителя Ford увезли в машине реанимации, — рассказал корреспонденту НГС читатель.

На фото с места происшествия видно, что врачам помогали очевидцы ДТП.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что пострадавших двое:

— В 07 часов 45 минут на территории Первомайского района у дома № 1/10 к. 1 по улице Одоевского произошло столкновение автобуса НЕФАЗ и автомобиля Ford Escape. По предварительной информации, водитель автобуса 1995 года рождения двигался без пассажиров по маршруту по улице Одоевского, со стороны ул. Твардовского, в сторону ул. Бердское шоссе. Столкнулся с автомобилем Ford Escape, который двигался в попутном направлении. Им управлял водитель 1988 года рождения. Обоих водителей госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудниками ГИБДД устанавливаются причины и все обстоятельства произошедшего.

Вечером 14 июля на 64-м километре трассы Р-254 в районе села Барлак в Мошковском районе Новосибирской области автомобиль «Хёндай-Солярис» влетел под стоящую фуру «Мерседес» и загорелся.

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ДТПДТП на встречке
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