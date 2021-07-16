«Водителя увезли в реанимацию»: автобус на встречке врезался в кроссовер

В Новосибирске в Первомайском районе столкнулись Ford и автобус. ДТП произошло сегодня, 16 июля , около 08:00. Водителя кроссовера увезла скорая помощь.

— Такое ощущение создается, что автобус по встречке ехал. Еще тормозной путь видно. Водителя Ford увезли в машине реанимации, — рассказал корреспонденту НГС читатель.

На фото с места происшествия видно, что врачам помогали очевидцы ДТП.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что пострадавших двое: