«Водителя увезли в реанимацию»: автобус на встречке врезался в кроссовер

В Новосибирске автобус на встречной полосе врезался в кроссовер
В Новосибирске в Первомайском районе столкнулись Ford и автобус. ДТП произошло сегодня,
— Такое ощущение создается, что автобус по встречке ехал. Еще тормозной путь видно. Водителя Ford увезли в машине реанимации, — рассказал корреспонденту НГС читатель.
На фото с места происшествия видно, что врачам помогали очевидцы ДТП.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что пострадавших двое:
— В 07 часов 45 минут на территории Первомайского района у дома
Вечером 14 июля на 64-м километре трассы