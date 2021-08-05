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Новосибирский самолет экстренно приземлился в Перми из-за отказа двигателя

На борту было 8 человек — никто не пострадал

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Пермская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов

Пермская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов

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В Перми совершил аварийную посадку грузовой самолет новосибирского института. Инцидент произошел 4 августа около 14:00. По данным Telegram-канала «112», воздушное судно принадлежит научно-исследовательскому центру «СибНИА» из Новосибирска.

— Самолет Ан-12М, выполнявший рейс XAV 9298 по маршруту Иваново — Нижневартовск, произвел незапланированную посадку в аэропорту г. Перми (Большое Савино). По предварительным данным, командиром воздушного судна принято решение о посадке в связи с отказом первого двигателя. Руководителем полетов аэропорта объявлена тревога, к месту посадки была направлена аварийно-спасательная команда, — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.


Посадка самолета прошла в штатном режиме. На борту находилось 8 членов экипажа. Пострадавших нет.

Пермская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

В мае в Новосибирск экстренно вернулся пассажирский самолет, который летел в Братск. Ранее двухлетнему ребенку стало плохо в самолете, направлявшемся из Новосибирска в Ульяновск.

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экстренная посадка самолетаотказ двигателя
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