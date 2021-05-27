Пассажирский самолет аварийно приземлился в Новосибирске — у него отказал двигатель

Вылетевший в Братск самолет экстренно вернулся в Новосибирск
В четверг, 27 мая, в Новосибирск экстренно вернулся пассажирский самолет, который летел в Братск.
— Командир самолета Як-42, вылетевшего из Новосибирска в Братск, доложил о задымлении в салоне и отказе левого двигателя. Самолет экстренно вернулся в Новосибирск и совершил аварийную посадку, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
В результате происшествия никто не пострадал.
На прошлой неделе двухлетнему ребенку стало плохо в самолете, направлявшемся из Новосибирска в Ульяновск.