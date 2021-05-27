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Пассажирский самолет аварийно приземлился в Новосибирске — у него отказал двигатель

Рейс направлялся в Братск

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Никто из пассажиров не пострадал

Никто из пассажиров не пострадал

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Вылетевший в Братск самолет экстренно вернулся в Новосибирск

В четверг, 27 мая, в Новосибирск экстренно вернулся пассажирский самолет, который летел в Братск.

— Командир самолета Як-42, вылетевшего из Новосибирска в Братск, доложил о задымлении в салоне и отказе левого двигателя. Самолет экстренно вернулся в Новосибирск и совершил аварийную посадку, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В результате происшествия никто не пострадал.

На прошлой неделе двухлетнему ребенку стало плохо в самолете, направлявшемся из Новосибирска в Ульяновск.

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