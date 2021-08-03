Пропавшего в Новосибирской области 11-летнего мальчика нашли в Омске

В Омске нашелся пропавший под Новосибирском
Во вторник, 3 августа, завершились поиски 11-летнего Евгения Прусакова, который пропал вчера в селе Дмитриевка Татарского района НСО. Волонтеры сообщали, что ребенок мог передвигаться автостопом.
— С мальчиком всё хорошо. Он был найден полицией за пределами Новосибирской области, — сообщила НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.
В пресс-службе полиции уточнили, что ребенок был найден на территории Омской области.
— Ориентировка на розыск ребенка также была направлена в территориальные районы Новосибирской области и соседние регионы. 3 августа местонахождение Евгения Прусакова было установлено коллегами из Омской области на территории города Омска, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Сейчас инспекторам ПДН предстоит установить причины ухода ребенка.
В начале июля 42-летняя Евгения Харькова вышла из дома и пропала. Ее до сих пор не нашли.