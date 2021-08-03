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Пропавшего в Новосибирской области 11-летнего мальчика нашли в Омске

Ранее сообщалось, что ребенок мог передвигаться автостопом

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Ребенок мог доехать до Омска автостопом

Ребенок мог доехать до Омска автостопом

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В Омске нашелся пропавший под Новосибирском 11-летний ребенок

Во вторник, 3 августа, завершились поиски 11-летнего Евгения Прусакова, который пропал вчера в селе Дмитриевка Татарского района НСО. Волонтеры сообщали, что ребенок мог передвигаться автостопом.

— С мальчиком всё хорошо. Он был найден полицией за пределами Новосибирской области, — сообщила НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.

В пресс-службе полиции уточнили, что ребенок был найден на территории Омской области.

— Ориентировка на розыск ребенка также была направлена в территориальные районы Новосибирской области и соседние регионы. 3 августа местонахождение Евгения Прусакова было установлено коллегами из Омской области на территории города Омска, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас инспекторам ПДН предстоит установить причины ухода ребенка.

В начале июля 42-летняя Евгения Харькова вышла из дома и пропала. Ее до сих пор не нашли.

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полицияпропал ребенок«ЛизаАлерт»
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