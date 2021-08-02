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Собралась пробка: возле Академгородка военной машине спустили колеса, чтобы она проехала под мостом

Артиллерийская установка возвращалась с «Гонки Героев»

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Машина проезжала под мостом на спущенных колесах

Машина проезжала под мостом на спущенных колесах

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Военной машине в Новосибирске спустили колеса из-за проезда под мостом

2 августа возле новосибирского Академгородка артиллерийская установка встала под мостом и собрала затор. Военные спускали машине колеса, чтобы она смогла проехать.

— Под мостом на выезде с проспекта Строителей застряли военные. Объезжайте, — написала свидетельница происшествия Любовь Шаталова в группе «Сообщество Академгородка | Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Мост на проспекте Строителей — это въезд в Академгородок. Самоходная артиллерийская установка перегородила половину проезжей части.

— Я сделала фото в 12:21. На тот момент пробка была до ресторана Marfa, — рассказала Любовь Шаталова НГС.

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Как сообщили НГС источники, знакомые с ситуацией, эта артиллерийская установка возвращалась с «Гонки Героев», которая закончилась 31 июля. Собеседник отметил, что машина не застревала, она просто медленно двигалась.

— Во время преодоления моста, чтобы конструкции не задели мост, было принято решение спустить колеса. Колеса спустились, мост был преодолен, колеса накачались, и техника продолжила движение. Это вызвало задержку по времени, — сообщил источник.

Затор уже преодолен, техника вернулась на место на базу ЦБРТ (База резервов танков).

В апреле на дороге под Новосибирском, в районе Верх-Тулы, заметили военные машины и фуру с поврежденным полуприцепом.

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Академгородоквоенныепробка
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