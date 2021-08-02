Собралась пробка: возле Академгородка военной машине спустили колеса, чтобы она проехала под мостом

2 августа возле новосибирского Академгородка артиллерийская установка встала под мостом и собрала затор. Военные спускали машине колеса, чтобы она смогла проехать.

— Под мостом на выезде с проспекта Строителей застряли военные. Объезжайте, — написала свидетельница происшествия Любовь Шаталова в группе «Сообщество Академгородка | Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Мост на проспекте Строителей — это въезд в Академгородок. Самоходная артиллерийская установка перегородила половину проезжей части.