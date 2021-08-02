Собралась пробка: возле Академгородка военной машине спустили колеса, чтобы она проехала под мостом

Военной машине в Новосибирске спустили колеса из-за проезда под мостом
2 августа возле новосибирского Академгородка артиллерийская установка встала под мостом и собрала затор. Военные спускали машине колеса, чтобы она смогла проехать.
— Под мостом на выезде с проспекта Строителей застряли военные. Объезжайте, — написала свидетельница происшествия Любовь Шаталова в группе «Сообщество
Мост на проспекте Строителей — это въезд в Академгородок. Самоходная артиллерийская установка перегородила половину проезжей части.
— Я сделала фото в 12:21. На тот момент пробка была до ресторана Marfa, — рассказала Любовь Шаталова НГС.
Как сообщили НГС источники, знакомые с ситуацией, эта артиллерийская установка возвращалась с «Гонки Героев», которая закончилась
— Во время преодоления моста, чтобы конструкции не задели мост, было принято решение спустить колеса. Колеса спустились, мост был преодолен, колеса накачались, и техника продолжила движение. Это вызвало задержку по времени, — сообщил источник.
Затор уже преодолен, техника вернулась на место на базу ЦБРТ (База резервов танков).
В апреле на дороге под Новосибирском, в районе Верх-Тулы, заметили военные машины и фуру с поврежденным полуприцепом.