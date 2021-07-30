СК возбудил дело на пациентку психоневрологического интерната, забившую женщину камнем до смерти

СК по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении пациентки психоневрологического интерната, забившей до смерти другую пациентку.
Трагедия разыгралась в ночь на
— Болотнинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении
После инцидента были назначены судебные экспертизы. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
В январе следователи возбудили уголовное дело из-за истории с жестоким обращением с воспитанником Ояшинского дома-интерната для умственно отсталых детей. В начале января родственники забрали из учреждения