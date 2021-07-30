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СК возбудил дело на пациентку психоневрологического интерната, забившую женщину камнем до смерти

В отношении буйной пенсионерки проводятся экспертизы

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Инцидент произошел на территории интерната в Мошковском районе

Инцидент произошел на территории интерната в Мошковском районе

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СК по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении пациентки психоневрологического интерната, забившей до смерти другую пациентку.

Трагедия разыгралась в ночь на 25 июля в одном из учреждений в Мошковском районе — 63-летняя и 45-летняя женщины поссорились, после чего старшая из них разбила камнем голову младшей. Пострадавшая скончалась, рассказали в региональном СК.

— Болотнинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 63-летней женщины по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), — сообщили в пресс-службе ведомства.

После инцидента были назначены судебные экспертизы. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

В январе следователи возбудили уголовное дело из-за истории с жестоким обращением с воспитанником Ояшинского дома-интерната для умственно отсталых детей. В начале января родственники забрали из учреждения 18-летнего Матвея и ужаснулись его состоянию — подросток сильно похудел, на его теле были ссадины и ушибы.

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СКпсихоневрологический интернатсмерть пациента в больнице
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