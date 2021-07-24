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На трассе в Новосибирской области столкнулись два автомобиля — пассажирка одного из них вылетела в окно

35-летнюю пострадавшую доставили в больницу

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Оба автомобиля съехали в кювет

Оба автомобиля съехали в кювет

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В Новосибирской области пассажирка автомобиля вылетела в окно

В районе поселка Красный Яр в Новосибирской области сегодня, 24 июля, столкнулись два автомобиля «Фольксваген». Один из них перевернулся три раза.

Как сообщила НГС очевидица аварии Дарина Юрасова, автомобиль «Фольксваген-Тигуан» поворачивал на перекрестке у поселка Красный Яр. В этот момент ему в бок врезался автомобиль «Фольксваген-Туарег», который шел на обгон. Обе машины съехали в кювет.

— «Тигуан» перевернулся три раза, в результате чего пассажирка вылетела в боковое окно. Пассажирка жива, последствия травм неизвестны. Скорая и ГАИ приехали в течение 10 минут, — рассказала НГС очевидица.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что авария произошла в 12:05 на трассе Новосибирск — Карасук.

— В результате ДТП пассажирка 1986 года рождения с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение, — рассказали в ведомстве.

По факту происшествия проводят проверку.

В конце июня в Новосибирске 21-летний парень погиб в аварии на трассе. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

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