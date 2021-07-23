23 июля пятница
СЕЙЧАС +28°С
Пробки 5/10
usd 73.69
eur 86.92
Тема дняНа месте свалки сделали красивый парк (до и после)

Все новости

Все новости

Над пляжем в Новосибирске поднялся столб черного дыма. Что горит?

В Ленинском районе загорелся частный дом

1 889
6Обсудить

Поделиться

Дым заметили на одном из пляжей города

Дым заметили на одном из пляжей города

Поделиться

В Новосибирске загорелся дом на левом берегу

Столб черного дыма в Ленинском районе Новосибирска поднялся во второй половине дня 23 июля.

— В 16:44 в дежурные службы поступило сообщение о возгорании частного дома в переулке Амурский 1-й. На момент прибытия первых пожарных расчетов горели дом и надворные постройки. Огонь стремительно распространялся, существовала угроза перехода пожара на соседние строения. В течение 15 минут сотрудники МЧС локализовали возгорание, — сообщили в пресс-службе новосибирского МЧС.

Пожарные продолжают тушить пожар. По предварительным данным, из-за возгорания никто не пострадал.

Ранее крупный пожар произошел в Железнодорожном районе Новосибирска. Тогда из-за огня пострадали три частных дома, а дым над ними было видно издалека — он попал на видео.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Ленинский районпляжпожар
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...