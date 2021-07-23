Над пляжем в Новосибирске поднялся столб черного дыма. Что горит?

В Новосибирске загорелся дом на левом берегу
Столб черного дыма в Ленинском районе Новосибирска поднялся во второй половине дня 23 июля.
— В 16:44 в дежурные службы поступило сообщение о возгорании частного дома в переулке Амурский 1-й. На момент прибытия первых пожарных расчетов горели дом и надворные постройки. Огонь стремительно распространялся, существовала угроза перехода пожара на соседние строения. В течение 15 минут сотрудники МЧС локализовали возгорание, — сообщили в пресс-службе новосибирского МЧС.
Пожарные продолжают тушить пожар. По предварительным данным, из-за возгорания никто не пострадал.
Ранее крупный пожар произошел в Железнодорожном районе Новосибирска. Тогда из-за огня пострадали три частных дома, а дым над ними было видно издалека — он попал на видео.