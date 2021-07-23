Под Новосибирском ночью перевернулся катер с четырьмя людьми

В районе Красного Яра на реке Оби перевернулся катер. Инцидент произошел сегодня,
— В катере было четыре человека, все в спасательных жилетах. Один из них выбрался на берег и позвонил. Также звонила и жена одного из пострадавших, — такая информация поступила в службу 112.
По предварительной информации, удалось спасти всех четырех пассажиров катера.
В аварийно-спасательной службе Новосибирской области пообещали прокомментировать ситуацию позже.
Днем 21 июля с набережной Оби 12-летнюю девочку снесло течением. Ей на помощь пришли спасатели.
В апреле в Новосибирске с Димитровского моста спрыгнула 14-летняя девочка. После падения в воду девушку 2006 года рождения заметили работники пожарного причала, они и вытащили ее из воды до прибытия спасателей. К этому моменту она была без сознания — спасатели с пожарными оказали ей первую помощь.