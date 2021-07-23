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Под Новосибирском ночью перевернулся катер с четырьмя людьми

По предварительным данным, всех пострадавших спасли из воды

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Одному из пассажиров катера удалось выбраться на берег и вызвать спасателей

Одному из пассажиров катера удалось выбраться на берег и вызвать спасателей

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В районе Красного Яра на реке Оби перевернулся катер. Инцидент произошел сегодня, 23 июля, около 03:00.

— В катере было четыре человека, все в спасательных жилетах. Один из них выбрался на берег и позвонил. Также звонила и жена одного из пострадавших, — такая информация поступила в службу 112.

По предварительной информации, удалось спасти всех четырех пассажиров катера.

В аварийно-спасательной службе Новосибирской области пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Днем 21 июля с набережной Оби 12-летнюю девочку снесло течением. Ей на помощь пришли спасатели.

В апреле в Новосибирске с Димитровского моста спрыгнула 14-летняя девочка. После падения в воду девушку 2006 года рождения заметили работники пожарного причала, они и вытащили ее из воды до прибытия спасателей. К этому моменту она была без сознания — спасатели с пожарными оказали ей первую помощь.

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Обькатерспасатели
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