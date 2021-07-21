В Центральном районе водитель «Тойоты» сбила женщину на пешеходном переходе — обеим горел зеленый

Вечером в среду, 21 июля, в Центральном районе Новосибирска, на пересечении Красного проспекта и улицы Писарева, «Тойота-Ранкс» сбила пешехода.
— Женщина-водитель «Тойоты» поворачивала направо и совершила наезд на пешехода, которая двигалась по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет светофора. Водитель тоже ехала на зеленый сигнал, но должна была пропустить. В результате пострадала женщина-пешеход примерно 30 лет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В ведомстве также сообщили, что характер травм пострадавшей сейчас уточняется. На месте работают скорая и сотрудники ДПС.
Поздно вечером 18 июля в Калининском районе Новосибирска Hyundai Solaris сбил несовершеннолетнего пешехода.