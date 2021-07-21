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В Центральном районе водитель «Тойоты» сбила женщину на пешеходном переходе — обеим горел зеленый

Характер травм пострадавшей уточняется

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ДТП произошло вечером

ДТП произошло вечером

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Вечером в среду, 21 июля, в Центральном районе Новосибирска, на пересечении Красного проспекта и улицы Писарева, «Тойота-Ранкс» сбила пешехода.

— Женщина-водитель «Тойоты» поворачивала направо и совершила наезд на пешехода, которая двигалась по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет светофора. Водитель тоже ехала на зеленый сигнал, но должна была пропустить. В результате пострадала женщина-пешеход примерно 30 лет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В ведомстве также сообщили, что характер травм пострадавшей сейчас уточняется. На месте работают скорая и сотрудники ДПС.

Поздно вечером 18 июля в Калининском районе Новосибирска Hyundai Solaris сбил несовершеннолетнего пешехода.

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ГИБДДМВДсбил пешехода
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