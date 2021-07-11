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Из одного и того же дома на площади Станиславского выпала уже вторая женщина

Из окна 6-этажного дома на Станиславского, 12 выпала женщина, которая сразу скончалась

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Жилой дом на Станиславского, 12

Жилой дом на Станиславского, 12

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В Новосибирске сегодня в 10:33 из окна дома на Станиславского, 12 выпала женщина, она скончалась на месте от полученных травм.

— Женщина 1983 года рождения, предположительно, выпала из собственной квартиры с 4-го этажа, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

1 июля мы сообщали, что из окна этого же дома Станиславского, 12 выпала другая женщина 40-летнего возраста, тогда это произошло в 08:28.

Станиславского, 12 — это большой угловой дом на пл. Станиславского 1955 года постройки. Центральная часть дома 6-этажная, боковое крыло — 5 этажей. В доме 93 квартиры и 28 различных организаций.

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