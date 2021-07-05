Один в коме на ИВЛ, у второго переломы: последствия массового ночного ДТП на Красном проспекте

В ночь на 4 июля в Новосибирске произошло массовое ДТП. На Красном проспекте, 222 автомобиль «Мицубиси-Лансер» врезался в «КИА-Рио», а затем в «Тойоту-Короллу». Сейчас пострадавшие ищут свидетелей ДТП и фото- и видеозаписи.

— Я ехал на «Тойоте». Сейчас нахожусь в горбольнице в отделении травматологии. У меня порваны связки (оторвалась ключица), завтра предстоит операция. Подозрение на перелом шейного отдела позвоночника. В этой же больнице, но в отделении реанимации лежит другой участник — он ехал на «КИА-Рио». Он в тяжелом состоянии в коме на аппарате ИВЛ. Вместе с его родственниками мы собираем максимальную информацию о происшествии. Я уверен, что водитель был пьян. Я подозреваю, что в его крови был не только алкоголь — он вел себя крайне неадекватно. Устроил драку на месте ДТП со свидетелями, кидался на сотрудников ДПС и родственников пострадавшего.