Один в коме на ИВЛ, у второго переломы: последствия массового ночного ДТП на Красном проспекте

Участник ночного массового ДТП в Новосибирске находится в коме на ИВЛ
В ночь на 4 июля в Новосибирске произошло массовое ДТП. На Красном проспекте, 222 автомобиль «Мицубиси-Лансер» врезался в «КИА-Рио», а затем в «Тойоту-Короллу». Сейчас пострадавшие ищут свидетелей ДТП и фото- и видеозаписи.
— Я ехал на «Тойоте». Сейчас нахожусь в горбольнице в отделении травматологии. У меня порваны связки (оторвалась ключица), завтра предстоит операция. Подозрение на перелом шейного отдела позвоночника. В этой же больнице, но в отделении реанимации лежит другой участник — он ехал на «КИА-Рио». Он в тяжелом состоянии в коме на аппарате ИВЛ. Вместе с его родственниками мы собираем максимальную информацию о происшествии. Я уверен, что водитель был пьян. Я подозреваю, что в его крови был не только алкоголь — он вел себя крайне неадекватно. Устроил драку на месте ДТП со свидетелями, кидался на сотрудников ДПС и родственников пострадавшего.
Антон рассказал, что его «Тойота» восстановлению не подлежит.
— У моей машины из целого осталось только две двери. А у меня двое детей! Осенью нужно возить их в садик — мы живем за городом. У нас одна машина была на всю семью. Я уже в больнице осознал, что мог просто не увидеть больше своих родных и близких. Если бы первый удар пришелся в машину, за рулем который я был.
Родственник второго пострадавшего сообщил НГС, что
— Я не знаю, что с ним будет. Врачи ничего не обещают. От удара у него оторвался и развернулся мозг. Травма тяжелейшая. Если бы удар пришелся не в двигатель, а в дверь — моего племянника бы не собрали... Очевидцы рассказали, что водитель «Мицубиси» вылетел на перекресток на скорости порядка 100 км/ч. Я был на месте аварии спустя 15 минут. У меня вызвало удивление, как вел себя виновник ДТП. Он харкал, плевал в сотрудников ГИБДД и служебное авто, устроил драку. У него сломан палец, сейчас он находится в той же больнице, что и пострадавшие.
Водитель «Мицубиси» признался в беседе с НГС, что в тот день принимал алкоголь.
— Я понимаю, что виноват. Честно скажу, я был выпивший, поэтому отказался от освидетельствования. В тот день мы были в бане, и я выпил где-то литр пива. Конечно, от меня пахло. Бросался? На кого я бросался? Там были зеваки, кто-то предлагал за деньги «решить вопрос». Слово за слово, в какой-то момент я не сдержался, но драки как таковой не было. Я ехал 60-80 км/ч, метров за 20-30 до перекрестка светофор начал моргать зеленым, и я притопил, чтобы успеть. Сам момент столкновения я не помню.
Авария произошла ночью 4 июля в Заельцовском районе Новосибирска. По словам очевидцев,