Из торгового центра на Кирова эвакуировали людей — поступило сообщение о минировании

В новосибирский торгово-офисный центр поступило сообщение о минировании
Утром 5 июля в Октябрьском районе Новосибирска из торгово-офисного центра «Северянка» на Кирова, 113 эвакуировали людей. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница.
— Эвакуация, сообщение о минировании, — написала девушка.
Вызов об этом поступил и на пульт дежурного 112 в 8:21 утра. Очевидцы рассказали дежурному, что на электронную почту центра пришло сообщение о минировании здания. На место выехали полиция и МЧС.
Вечером в четверг, 1 июля, в Новосибирске прошла эвакуация посетителей из торгово-развлекательного центра «Аура». Тогда причиной стал пожар.