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Из торгового центра на Кирова эвакуировали людей — поступило сообщение о минировании

На место выехали полиция и МЧС

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«Северянка» находится в Октябрьском районе

«Северянка» находится в Октябрьском районе

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В новосибирский торгово-офисный центр поступило сообщение о минировании

Утром 5 июля в Октябрьском районе Новосибирска из торгово-офисного центра «Северянка» на Кирова, 113 эвакуировали людей. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница.

— Эвакуация, сообщение о минировании, — написала девушка.

Вызов об этом поступил и на пульт дежурного 112 в 8:21 утра. Очевидцы рассказали дежурному, что на электронную почту центра пришло сообщение о минировании здания. На место выехали полиция и МЧС.

Вечером в четверг, 1 июля, в Новосибирске прошла эвакуация посетителей из торгово-развлекательного центра «Аура». Тогда причиной стал пожар.

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МВДМЧС
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