Электрическая подстанция вспыхнула в Кировском районе

Ночью 5 июля в Кировском районе Новосибирска на улице Виктора Уса, 15 загорелась электрическая подстанция.
Пожар начался около 00:46 часов ночи. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, причиной стало короткое замыкание. После отключения напряжения тушение не понадобилось:
— По прибытии установлено, что произошло короткое замыкание на трансформаторной подстанции. Тушение не потребовалось, — рассказали в МЧС.
Весной в Новосибирске горела подстанция на Тайгинской. Тогда весь Калининский район заволокло черным дымом — мы показывали видео с места.