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Тема дняГород за колючей проволокой. Репортаж

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Электрическая подстанция вспыхнула в Кировском районе

Причиной стало короткое замыкание

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Огонь было видно издалека

Огонь было видно издалека

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Ночью 5 июля в Кировском районе Новосибирска на улице Виктора Уса, 15 загорелась электрическая подстанция.

Пожар начался около 00:46 часов ночи. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, причиной стало короткое замыкание. После отключения напряжения тушение не понадобилось:

— По прибытии установлено, что произошло короткое замыкание на трансформаторной подстанции. Тушение не потребовалось, — рассказали в МЧС.

Пожар случился после полуночи

Пожар случился после полуночи

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Весной в Новосибирске горела подстанция на Тайгинской. Тогда весь Калининский район заволокло черным дымом — мы показывали видео с места.

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МЧСзамыканиепожар
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